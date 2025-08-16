Badania, które ratują życie – dlaczego są tak ważne?

Z wiekiem rośnie ryzyko wielu chorób – m.in. nowotworów, schorzeń serca, cukrzycy czy nadciśnienia. Problem w tym, że większość z nich przez długi czas nie daje żadnych objawów.

Dlatego kluczowe jest wczesne wykrycie, gdy leczenie jest skuteczne, mniej obciążające i nie zmienia drastycznie jakości życia. Regularne kontrole stanu zdrowia wzmacniają też świadomość zdrowotną i są kluczem do zmian stylu życia.

Co i kiedy badać? – Przewodnik po profilaktyce dla mężczyzn

Po 30. roku życia

Morfologia krwi – co 1–2 lata

Poziom glukozy – raz na 3 lata

Lipidogram (cholesterol, LDL, HDL, trójglicerydy) – co 3–5 lat

TSH, fT3, fT4 – w kierunku chorób tarczycy

Próby wątrobowe (ALT, AST, GGTP)

Badanie ogólne moczu – co 2–3 lata

Pomiar ciśnienia i BMI – raz w roku

Samobadanie jąder – raz w miesiącu

Kontrola urologiczna jąder – raz na 2–3 lata

EKG, USG jamy brzusznej, badanie wzroku i skóry – zależnie od wskazań

Po 40. roku życia

Wszystko jak wyżej, a dodatkowo:

Badanie prostaty (PSA) – jeśli są czynniki ryzyka

Kontrola stanu serca – EKG, echo serca, jeśli potrzeba

Coroczny lipidogram i glukoza

Po 50. roku życia

PSA – corocznie

Badanie per rectum – urolog ocenia prostatę palcem przez odbyt – bezpieczne i szybkie

FIT – test na krew utajoną w kale lub kolonoskopia – przesiewowe badania w kierunku raka jelita grubego

Rozszerzone pakiety badań metabolicznych

Wzrok, słuch, skóra – minimum raz na kilka lat

Darmowe badania od NFZ – skorzystaj!

Od 1 maja 2025 r. dostępny jest bezpłatny program badań profilaktycznych "Moje zdrowie", zastąpił funkcjonującą wcześniej„Profilaktykę 40 PLUS”. Zakres badań ustalany jest indywidualnie – po wypełnieniu ankiety zdrowotnej.

Dla osób 20–49 lat – raz na 5 lat

Dla osób powyżej 49 lat – raz na 3 lata

Wśród możliwych badań: lipoproteina(a), anty-HCV, PSA, badania wątrobowe, nerkowe, metaboliczne i wiele innych.

Zgłoszenia odbywają się przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub w przychodni.

Wielu mężczyzn wpada w panikę. "Nie będzie lekarz mi macał..."

Tymczasem największą przeszkodą w badaniach często nie jest dostępność, tylko psychika. Wielu mężczyzn unika badań, bojąc się diagnozy, bólu, a nawet.. rozebrania przed lekarzem.

„Przecież nic mnie nie boli”

„Boję się igły”

„Nie pójdę do lekarza, bo trzeba się rozebrać...”

„Nie będzie żaden lekarz macał moich klejnotów”

„Nie dam się zbadać per rectum, to zbyt krępujące...”

„Nie chcę wiedzieć, że coś mi może być...”

- to najczęstsze wymówki, by uniknąć wizyty w gabinecie. To jednak poważny błąd! Lekarze widzą dziesiątki ciał każdego dnia – dla nich to praca. Lekarz nie ocenia wyglądu pacjenta – to jego codzienność, obowiązek i misja. Widok penisa, jąder czy odbytu nie jest dla niego niczym nadzwyczajnym. Tak samo jak dla mechanika nie jest niczym szokującym obejrzenie silnika pod maską.

Badanie odbytu trwa kilkanaście sekund, a może wykryć nowotwór we wczesnym stadium. Badanie jąder? To krótki, bezbolesny dotyk, który może uratować życie. Jeśli jednak odczuwasz stres – powiedz o tym lekarzowi. To żadna ujma! Dobry specjalista podejdzie do sprawy delikatnie, wyjaśni każdy etap i pomoże ci przez to przejść.

Profilaktyka to najlepsze, co możesz zrobić dla siebie

Wielu mężczyzn umiera, bo przyszli do lekarza za późno. Gdyby zrobili badania rok czy dwa wcześniej, ich życie mogłoby wyglądać zupełnie inaczej. Lepiej wykryć problem zawczasu i działać, niż czekać na objawy, które mogą nie dać drugiej szansy.

Panowie – nie czekajcie, aż coś zacznie boleć. Zróbcie badania profilaktyczne. Raz w roku poświęćcie dzień dla własnego zdrowia. Profilaktyka to najlepsza broń – pozwala wykryć choroby zanim dadzą o sobie znać. To także odpowiedzialność wobec bliskich – partnerki, dzieci, rodziny. Bo silny facet to nie ten, który znosi ból, ale ten, który zapobiega.

Nie bójcie się badań – nawet tych, które budzą wstyd. Wystarczy zrobić pierwszy krok – resztę zrobi nowoczesna medycyna.

