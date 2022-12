QUIZ. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta... No właśnie! Umiesz dokończyć te kolędy? Śpiewasz je co roku, ale czy na pewno je znasz?

"O klejnoty trzeba dbać" - tak często mówią mężczyźni. I zazwyczaj na słowach się kończy, bo wizyta u urologa, który podczas badania musi obejrzeć lub dotknąć "te" narządy, albo (o zgrozo!) zrobić badanie per rectum, wywołuje u nich paniczny strach. Okazuje się jednak, że wizyta w poradni urologicznej nie musi być niczym strasznym. I chociaż, m.in. przy okazji takich akcji jak "Movember", coraz częściej i coraz głośniej mówi się o "męskich chorobach", a wśród panów panuje coraz większa świadomość profilaktyki takich chorób jak nowotwór jąder czy nowotwór prostaty, wielu z nich wciąż ma opory nie tylko przed badaniem, ale też nie dokonuje samokontroli.

Dlaczego nie powinniśmy obawiać się wizyty u urologa i jak możemy samodzielnie kontrolować swój stan zdrowia, zapytaliśmy kolejnego gościa cyklu "Rzucam hasło", którym jest dr n.med. Michał Puszyński, specjalista urolog z Oddziału urologii ogólnej i onkologicznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. Dlaczego warto zadbać o swoje zdrowie i jak przełamać wstyd? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie w materiale wideo powyżej.

"Rzucam hasło" to krótkie rozmowy w formule Q&A, których bohaterami są zarówno celebryci znani z telewizji czy pierwszych stron gazet, a także osoby, które mają coś ciekawego do powiedzenia. Wcześniej gośćmi "Rzucam hasło" byli już m.in.: bohater programu "Królowe Życia" Arek "Kocik" Zgorzelski, znany z HGTV i TVN architekt Krzysztof Miruć, pierwsza kobieta ksiądz w Szczecinie Izabela Sikora i zwycięzca programu "Must Be The Music" Maciej Czaczyk.