Na promenadzie w Świnoujściu padł koń. Poseł nie miał litości. "Żałosne grosiki"

Coś, co dla turystów jest przyjemnością, dla zwierząt jest potworną męczarnią, która może doprowadzić nawet do śmierci. W sobotę, 5 lipca na ulicy Żeromskiego w Świnoujściu padł koń, który ciągnął dorożkę. Sprawę śmierci zwierzęcia wyjaśnia prokuratura. Do dramatycznych wydarzeń odniósł się m.in. poseł Łukasz Litewka, znany ze swojej miłości do zwierząt. Polityk nie szczędził gorzkich słów.

i Autor: Facebook / Łukasz Litewka, Grzegorz Kluczyński Na promenadzie w Świnoujściu padł koń. Poseł nie miał litości. "Żałosne grosiki"