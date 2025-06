Świnoujski "Empik" idzie pod młotek

Czterokondygnacyjny budynek przy ul. Słowackiego w Świnoujściu, choć nazywany "Empikiem", nie ma nic wspólnego ze znaną siecią sklepów. W czasach PRL mieścił się tutaj dom wypoczynkowy dla szczecińskich tramwajarzy. Po zmianach ustrojowych działka o powierzchni ponad 1000 metrów kwadratowych wraz z budynkiem przeszła na własność Gminy Miasta Szczecin.

Od dłuższego czasu budynek o powierzchni 205 metrów kwadratowych stoi pusty. Mimo atrakcyjnej lokalizacji, dla samorządu stanowi obciążenie. Stąd decyzja o sprzedaży. Budowla może i nie grzeszy urodą, ale jej położenie jest wyjątkowe – w świnoujskiej Dzielnicy Nadmorskiej, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej i zaledwie kilkaset metrów od plaży. W tak atrakcyjnym miejscu każda nieruchomość jest na wagę złota.

Cena wyższa niż pierwotnie sądzono

"Empik" wkrótce zostanie wystawiony na sprzedaż. Oferta znajduje się na stronie internetowej miastooferuje.szczecin.eu. Działka z budynkiem zostaną zbyte w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Cena wywoławcza to aż 14 milionów złotych, czyli ponad dwukrotnie więcej niż pierwotnie szacowano, gdyż nieoficjalnie mowa była o 5-6 milionach złotych. Biorąc jednak pod uwagę atrakcyjność oferty z powodu jej lokalizacji, ostateczna wartość nieruchomości może jednak okazać się znacznie wyższa.

Co może powstać w miejscu dawnego "Empiku"? Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, dopuszczalne są usługi turystyczno-wypoczynkowe, leczniczo-sanatoryjne, odnowy biologicznej, a także działalność handlowa i gastronomiczna.

Co dalej z atrakcyjną nieruchomością w centrum Świnoujścia?

Teren Dzielnicy Nadmorskiej znajduje się w strefie ochrony układu urbanistycznego i jest wpisany do rejestru zabytków. Sam budynek "Empik" nie jest jednak zabytkiem, co oznacza, że może zostać zburzony i zastąpiony nowym obiektem. Kto stanie się szczęśliwym właścicielem cennej nieruchomości i czy budynek z czasów PRL zniknie z krajobrazu Świnoujścia? Przekonamy się najprawdopodobniej już we wrześniu, gdyż to właśnie wtedy ma się odbyć licytacja.