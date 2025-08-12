Podczas wydobywania znaleziska ujawniono m.in. dwie czaszki oraz inne ludzkie szczątki - informuje lokalny portal miastokolobrzeg.pl Na razie nie wiadomo, ilu osób dotyczą. Zabezpieczone kości trafiły do zakładu pogrzebowego. Remont został przerwany, bo istnieje spore ryzyko, że pod posadzką wciąż znajdują się kolejne szczątki.

Kołobrzeg w marcu 1945 roku

Możliwe, że znalezisko pochodzi z końcowego okresu II wojny światowej, a dokładniej z marca 1945 roku, kiedy trwały zacięte walki o miasto.

Walki o Kołobrzeg w marcu 1945 roku były jednymi z najbardziej zaciętych starć na Pomorzu. Miasto, przekształcone przez Niemców w twierdzę, było bronione przez tysiące żołnierzy Wehrmachtu i Volkssturmu. Oblężenie trwało kilkanaście dni i zakończyło się 18 marca. Straty w ludziach były ogromne – zginęły tysiące żołnierzy obu stron, a wielu cywilów poniosło śmierć lub zostało rannych. Zniszczenia zabudowy sięgały nawet 90 procent, a część ocalałych mieszkańców została wysiedlona. Miasto przez długi czas po zakończeniu działań wojennych przypominało ruiny, a w wielu miejscach grzebano ofiary tam, gdzie je odnajdywano.