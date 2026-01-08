Kominiarz pobił rekord! To jednak nie był powód do dumy

Kominiarz ze Szczecina pobił rekord, niestety niechlubny. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej i wtedy na jaw wyszła cała prawda dotycząca samochodu, którym się poruszał. Co się stało i jak to możliwe, że osoba dbająca o bezpieczeństwo innych, zapomniała o własnym?

Kominiarz jeździł autem bez ważnych badań technicznych

Podczas kontroli drogowej policjanci Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali pojazd kierowany przez pracownika branży kominiarskiej. Jak się szybko okazało, samochód miał jeden poważny problem - ostatnie badanie techniczne wykonano... 6 lat temu!

Nieważny przegląd, poważne konsekwencje

Choć kierujący na co dzień dba o bezpieczeństwo instalacji w budynkach, o stan techniczny własnego pojazdu najwyraźniej już nie. Funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny, a wobec kominiarza, który nie zadbał o swoje auto zostały zastosowane środki przewidziane przepisami.

Policja przypomina o obowiązku badań technicznych

Policja przypomina o regularnych badaniach technicznych pojazdów są one obowiązkiem każdego kierowcy i mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Brak ważnych badań technicznych to nie tylko wykroczenie, ale przede wszystkim narażanie siebie i innych na niebezpieczeństwo.

