Tutaj słońce świeci przez ponad 1900 godzin w roku. "Wyspa Słońca" nad Bałtykiem przyciąga tłumy turystów!

"Wyspa Słońca" Uznam - rekordzistka pod względem słonecznych dni

Takie zaszczytne miano otrzymała polsko-niemiecka wyspa Uznam, na której znajduje się lewobrzeżna część Świnoujścia. Jak informuje serwis WP Turystyka, jej potoczna nazwa, która w oryginale brzmi "Sonneninsel", wzięła się stąd, że jest to jedno z najbardziej słonecznych miejsc w tym regionie. W ciągu roku na wyspie Uznam można doświadczyć średnio aż 1906 godzin słonecznych, co jest prawdziwym rekordem i co sprawia, że chętnie odwiedzają ją zarówno polscy jak i niemieccy turyści z najdalszych zakątków swoich krajów. To jednak tylko jeden z powodów, dla których warto się tutaj wybrać.

Nie tylko plaże. Liczne atrakcje po polskiej i niemieckiej stronie wyspy

Wyspa Uznam ma powierzchnię 445 kilometrów kwadratowych. Polska część wyspy to 72 kilometry kwadratowe należące do Świnoujścia, którego raczej nie trzeba specjalnie przedstawiać polskim turystom. Znajduje się tutaj szeroka, piaszczysta plaża, od lat uznawana za jedną z najpiękniejszych w Polsce. Ci, którzy nie lubią spędzać całego dnia na plaży, mogą skorzystać z licznych atrakcji w mieście, m.in. zobaczyć charakterystyczny "wiatrak" Stawa Młyny, przespacerować się po promenadzie lub wybrać się na wycieczkę na niemiecką część wyspy, która jest równie ciekawa. Można tam dotrzeć transportem zbiorowym, samochodem albo rowerem lub pieszo, korzystając z popularnego szlaku spacerowego wzdłuż plaży.

Po niemieckiej stronie wyspy Uznam znajdują się popularne "kurorty cesarskie": Ahlbeck, Heringsdorf i Bansin. Każde z tych miasteczek wyróżnia się szczególnym klimatem. Znajdziemy tu malownicze uliczki wśród zieleni i zabytkowych budynków, liczne kawiarnie, restauracje z lokalnymi przysmakami, m.in. śledziem, piwem a nawet winem z tutejszych winnic czy molo, z którego można podziwiać bezkres Bałtyku.

Plaże na niemieckiej części wyspy Uznam przyciągają przede wszystkim tych, którzy nie lubią tłumów. Jest tu zdecydowanie spokojniej niż w Świnoujściu, bez większych problemów można znaleźć dla siebie przestrzeń z dala od innych plażowiczów. Z niemieckich plaż korzystają również ci, którzy lubią "beztekstylny" wypoczynek, gdyż znajdują się tutaj liczne strefy dla naturystów.

Południowa część wyspy od strony Zalewu Szczecińskiego, to miejsce dla osób, które przede wszystkim cenią sobie spokój i bezpośredni kontakt z naturą. Jest zdecydowanie mniej zaludniona, ale równie malownicza.

Idealnym środkiem transportu, którym można poruszać się po całej wyspie Uznam, jest bez wątpienia rower. Gęsta sieć dróg rowerowych sprawia, że bez większych przeszkód i przede wszystkim bezpiecznie, można dotrzeć w jej najdalsze zakątki.

Przekraczając granicę należy pamiętać, że na niemieckiej części wyspy Uznam obowiązuje opłata uzdrowiskowa, która w sezonie letnim wynosi 3,30 euro dziennie, niezależnie od długości pobytu. Opłatę należy uiścić w automatach, które są ustawione wzdłuż szlaków spacerowych, punktach informacji turystycznej, a także u kontrolerów, którzy chodzą po promenadzie i plaży i sprawdzają czy turyści uregulowali "podatek od powietrza".

"Cesarskie kąpieliska"

Wyspa Uznam od kilkuset lat uznawana jest za uzdrowisko. Już w XVIII wieku wyspa została kupiona przez Fryderyka Wilhelma I, który zapłacił za nią dwa miliony srebrnych talarów. To był czas, w którym nastąpił potężny rozwój Świnoujścia, Ahlbeck, Heringsdorf i Bansin. Wyspa Uznam stałą się znana z powodu wyjątkowego klimatu i leczniczych solanek, a co za tym idzie - została ulubionym miejscem wypoczynkowym cesarzy Prus i Austro-Węgier. Nazwa "cesarskie kąpieliska" (Kaiserbäder Usedom" funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

