Pogranicznicy nie wpuścili Rosjan do Polski

Podczas kontroli na przejściu kolejowym UBB między niemieckim Ahlbeck i Świnoujściem, strażnicy graniczny odmówili wjazdu do Polski pięcioosobowej grupie obywateli Rosji. Jak informuje Straż Graniczna, podczas kontroli okazało się, że Rosjanie nie posiadają wymaganych dokumentów podróży, które uprawniałyby ich do przekroczenia granicy.

To właśnie brak odpowiednich dokumentów był kluczowym powodem, dla którego rosyjscy turyści nie zostali wpuszczeni do Polski i musieli wrócić do Niemiec, skąd przyjechali.

Rosjanie musieli wrócić do Niemiec

Po wydaniu decyzji o odmowie wjazdu, funkcjonariusze Straży Granicznej pouczyli cudzoziemców o konieczności niezwłocznego powrotu do Niemiec. Jak się okazało, obywatele Rosji posiadali tytuły pobytowe w Niemczech, co umożliwiało im legalny pobyt u naszego zachodniego sąsiada, jednak nie pozwalało na przekraczanie granicy z Polską.

Rosjanie na cenzurowanym. Kiedy mogą legalnie wjechać do Polski?

Obywatele Rosji mogą wjechać do Polski tylko w ściśle określonych przypadkach, ponieważ obowiązują ograniczenia związane m.in. z sankcjami UE nałożonymi w odpowiedzi na agresję Rosji na Ukrainę. Obecnie wizy Schengen są wydawane obywatelom Rosji głównie w wyjątkowych sytuacjach, np. z powodów humanitarnych, w celach rodzinnych (np. odwiedziny najbliższych krewnych mieszkających w Polsce), dyplomatycznych, służbowych lub medycznych.

Aby legalnie przekroczyć granicę, Rosjanin musi posiadać ważny paszport, wizę Schengen (lub inny dokument pobytowy ważny w strefie Schengen) oraz spełniać ogólne warunki wjazdu, czyli m.in. uzasadnić cel podróży i dysponować odpowiednimi środkami finansowymi. W praktyce wjazd turystyczny, edukacyjny czy w celach biznesowych został mocno ograniczony lub całkowicie zawieszony.

Dodatkowo Polska, podobnie jak inne kraje UE, może odmówić wjazdu obywatelowi Rosji nawet przy posiadaniu ważnej wizy, jeśli uzna, że jego obecność na terytorium kraju zagraża bezpieczeństwu publicznemu lub porządkowi publicznemu.

