Szczecin stanie się stolicą światowego tenisa! Nadchodzi Invest in Szczecin Open

Prestiżowy turniej z wieloletnią tradycją

Invest in Szczecin Open to turniej o ugruntowanej renomie na światowej mapie tenisa. Jako część cyklu ATP Challenger Tour (kategoria 125) rozgrywany jest nieprzerwanie od 1993 roku (jako Challenger od 1996) i uchodzi za prawdziwą wizytówkę polskiego tenisa. Trzykrotnie otrzymał nagrodę ATP dla najlepszego turnieju challengerowego na świecie – w latach 2002, 2016 i 2019.

W tym roku zawody odbędą się w dniach 8–14 września 2025 na szczecińskich kortach ziemnych. Każdego roku turniej przyciąga kilkadziesiąt tysięcy widzów.

– Nasz turniej, wyróżniany przez ATP tytułem “Best Challenger in the World”, co roku przyciąga nie tylko czołowych tenisistów, ale także szerokie grono partnerów biznesowych, przedstawicieli świata kultury, mediów i tysiące kibiców – zaznacza Krzysztof Bobala, dyrektor turnieju.

Ta mieszanka sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie i społecznego wydarzenia czyni ze szczecińskiego challengera coś więcej niż zwykły turniej – to prawdziwy festiwal tenisa, z którego Szczecin może być dumny.

Większa pula nagród i nowa energia sponsora

Edycja 2025 przynosi znaczące zmiany zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym. Pula nagród została podniesiona do 200 000 dolarów, co stawia szczeciński turniej w gronie najbardziej prestiżowych wydarzeń ATP Challenger Tour. To rekordowa suma w historii imprezy, która z pewnością przełoży się na jeszcze silniejszą obsadę zawodników i zaciętą rywalizację na korcie.

– Nie tylko utrzymujemy jakość, z której słynie nasz turniej, ale konsekwentnie ją podnosimy. Większa pula nagród to silniejsza obsada zawodnicza, więcej emocji dla kibiców i jeszcze większa widoczność Szczecina na tenisowej mapie Europy – podkreśla Krzysztof Bobala, główny organizator Invest in Szczecin Open.

– Na liście startowej mamy trzech zawodników z czołowej setki rankingu ATP – Roberto Carballés Baena, obrońcę tytułu Víta Koprivę i Carlosa Tabernera, a także tak uznane nazwiska jak Pablo Carreño Busta, Federico Coria, czy Dusan Lajovic. Szczególną uwagę zwraca 17-letni Niemiec Diego Dedura, objęty programem ATP Next Gen, który nazywany jest nadzieją niemieckiego tenisa. Dzikie karty do turnieju głównego otrzymują: Alan Ważny – dwukrotny zwycięzca juniorskich turniejów wielkoszlemowych oraz Mateusz Lange, partner deblowy Tomasza Berkiety i jeden z najciekawszych polskich juniorów. Z kolei w eliminacjach zagrają m.in. Krzysztof Plewa, Kacper Knitter, Jan Surudo czy Bartosz Juszczak – dodał Bobala.

Do turnieju singlowego tradycyjnie przystąpi 32 zawodników (w tym trzech z dzikimi kartami), a w deblu zagra 16 par; dodatkowo czterech tenisistów dołączy z kwalifikacji. Fani mogą więc liczyć na cały tydzień intensywnych sportowych wrażeń, od eliminacji aż po wielki finał zaplanowany na niedzielę 14 września.

Nowa edycja to także nowi partnerzy i zastrzyk tytułowej „energii” dla turnieju. W gronie głównych sponsorów debiutuje w tym roku firma ENEA S.A. – jeden z największych polskich koncernów energetycznych, od lat zaangażowany we wspieranie sportu i inicjatyw lokalnych.

Obecność tak znaczącego partnera oznacza nie tylko dodatkowe fundusze, ale i nowe możliwości rozwoju wydarzenia. Organizatorzy nie kryją zadowolenia z nawiązanej współpracy, traktując ją jako ważny krok naprzód.

– Wierzymy, że obecność Enei w gronie sponsorów głównych nie tylko podniesie prestiż wydarzenia, ale również otworzy nowe możliwości promocji nowoczesnych, odpowiedzialnych działań – zarówno w obszarze sportu, jak i energii przyszłości – dodaje Krzysztof Bobala, licząc że synergia z branżą energetyczną przełoży się na jeszcze większy rozmach organizacyjny. Warto dodać, że sponsorem tytularnym turnieju pozostaje Miasto Szczecin, promujące się hasłem „Invest in Szczecin”, co podkreśla znaczenie imprezy dla wizerunku miasta i regionu.

Gwiazdy światowego tenisa na szczecińskich kortach

Historia turnieju obfituje w nazwiska zawodników, którzy później podbili światowe rankingi – szczecińska publiczność miała okazję oklaskiwać ich jeszcze zanim stali się gwiazdami największych aren. Na miejscowej mączce rywalizowali m.in. Juan Carlos Ferrero – późniejszy lider rankingu ATP i mistrz Rolanda Garrosa, który w Szczecinie wystąpił dwukrotnie na początku kariery, oraz Nikołaj Dawydienko, triumfator szczecińskiego challengera z 2002 roku, zanim na dobre zadomowił się w światowej czołówce. Swoje pierwsze kroki w drodze na tenisowy szczyt stawiali tu także tacy zawodnicy, jak Stan Wawrinka (ćwierćfinalista edycji 2004), David Ferrer czy Richard Gasquet (zwycięzca szczecińskiego turnieju w 2017 roku) – dziś uznane nazwiska z dorobkiem tytułów wielkoszlemowych, triumfów w turniejach ATP i miejscami w Top 10 rankingu.

Nie brakowało również polskich akcentów. Polscy kibice z sentymentem wspominają występy rodzimych talentów na szczecińskich kortach. To właśnie tutaj Jerzy Janowicz zdobywał pierwsze punkty do rankingu ATP (startując w 2007 roku jako nastolatek), by rok później dotrzeć aż do półfinału challengera. W kolejnych latach oglądaliśmy w akcji m.in. Łukasza Kubota, który nieraz podkreślał, że uwielbia szczecińską publiczność, a także młode gwiazdy następnej generacji – Huberta Hurkacza (aktualnie najlepszego polskiego singlistę, zaczynającego tu swoją przygodę z profesjonalnym tenisem) oraz Kamila Majchrzaka, finalisty szczecińskiego turnieju w 2021 roku. Ogromnych emocji dostarczały również mecze deblowe z udziałem duetu Marcin Matkowski – Mariusz Fyrstenberg. Ta utytułowana para, znana kibicom jako Polish Power, właśnie w Szczecinie rozpoczynała swoją drogę na szczyt – trzykrotnie triumfując w grze podwójnej podczas miejscowego challengera (2001, 2003, 2005). Ich sukcesy na tych kortach gromadziły tłumy i były zapowiedzią późniejszych osiągnięć na arenie międzynarodowej. Bogata historia nazwisk światowego tenisa, które przewinęły się przez Szczecin, świadczy o wysokiej randze turnieju – wielu spośród dzisiejszych mistrzów właśnie tu zdobywało bezcenne doświadczenie.

Organizatorzy liczą, że zwiększony budżet i marka „Best Challenger” przyciągną w tym roku kolejne znakomitości. Możemy spodziewać się solidnej obsady złożonej z doświadczonych graczy z czołówek rankingów ATP oraz młodych wilków, szukających punktów i przełomu w karierze. Dla kibiców będzie to szansa zobaczenia na żywo tenisistów, którzy być może w niedalekiej przyszłości zabłysną na turniejach wielkoszlemowych.

LINIE – nowy elektroniczny koncept w Szczecinie!

Szczecin wkracza w świat muzyki elektronicznej z nowym, świeżym konceptem – LINIE. Już 6 września korty tenisowe przy al. Wojska Polskiego 127 zmienią się w plenerowy parkiet, na którym rytmy najlepszych DJ-ów spotkają się z unikalną atmosferą tego miejsca. Wydarzenie stanowi muzyczne otwarcie przed największym tenisowym świętem w Polsce jakim jest Invest in Szczecin Open.

Impreza jest darmowa, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja na stronie: odkryjlinie.pl.

Start o godzinie 18:00, zabawa potrwa co najmniej do północy. Na uczestników czeka:

scena z uznanymi artystami polskiej sceny elektronicznej,

polskiej sceny elektronicznej, strefa gastro i bar z tematycznymi drinkami,

z tematycznymi drinkami, zadaszona przestrzeń przy scenie,

specjalne niespodzianki przygotowane przez organizatorów.

Wszystkie napoje serwowane będą w kubkach wielokrotnego użytku logowanych symbolem festiwalu. Ich koszt to 10 zł (zwrotna kaucja).

Każdy może jednak zatrzymać kubek na pamiątkę, a cały dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na cele charytatywne.

Line-up:

18:00 – Mr. Jazzek

19:00 – Mazze

20:00 – Cherry aka BreakNtune

21:15 – MIQRO

22:30 – Novika & Mr. Lex

00:00 – powrót Mr. Jazzek

LINIE to nowa propozycja dla mieszkańców Szczecina i gości turnieju. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której można poczuć moc muzyki elektronicznej, tańczyć pod gołym niebem i jednocześnie wziąć udział w wyjątkowym before, jakiego w tym miejscu jeszcze nie było.

Tenisowe (i nie tylko!) emocje na żywo

Invest in Szczecin Open to nie tylko sportowa rywalizacja, ale pełnoprawny festiwal dla kibiców, który rokrocznie rozgrywa się na przełomie lata i jesieni w stolicy Pomorza Zachodniego. Każdego dnia po zakończeniu meczów na kibiców czeka dodatkowa dawka atrakcji – wieczorny festiwal muzyczny PGU Tennis Music Garden. To nieodłączny element szczecińskiego challengera, zapewniający fanom rozrywkę po ostatniej piłce dnia. Na specjalnej scenie obok kortów odbywają się koncerty na żywo, które łączą świat sportu z muzyką i kulturą – od bluesa, przez rock, po popowe brzmienia.

Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo zróżnicowanie – od nostalgicznych dźwięków lat 90., przez alternatywne brzmienia, aż po taneczny pop i rockowe emocje.

8 września – D.O.B.S.

Opolska formacja, grająca szeroko pojęty blues rock z elementami jazzu. Muzyka charakteryzuje się mocnymi gitarowymi brzmieniami, emocjonalnymi tekstami oraz wpływami różnych gatunków muzycznych, co sprawia, że ich twórczość jest świeża i intrygująca. Reaktywowani w 2024 promują swój materiał w nowej odsłonie.

9 września – BACK TO MAANAM

Hołd dla jednej z najważniejszych legend polskiego rocka – zespół BACK TO MAANAM oddaje klimat, energię i bezkompromisowość zespołu Kory i Marka Jackowskiego. To pełen emocji koncert, który porwie fanów klasyki polskiej muzyki, przypominając hity takie jak „Krakowski Spleen” czy „Szare Miraże”.

10 września – Bartek Mieżyński

Ten młody wokalista i songwriter zyskał rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie „The Voice of Poland”, gdzie zachwycił publiczność swoim lirycznym głosem i dojrzałością sceniczną. W jego repertuarze znajdziemy zarówno delikatne ballady, jak i mocniejsze, gitarowe brzmienia. Koncert w Szczecinie będzie wyjątkową okazją, by zobaczyć go w bardziej kameralnym, plenerowym wydaniu.

11 września – TWO TIMER

Blues rock prosto z Poznania – zespół Two Timer zyskał uznanie dzięki swojej bezkompromisowej energii, mocnym riffom i scenicznej autentyczności. Grali na najważniejszych festiwalach bluesowych w Polsce i za granicą. Ich koncert zapowiada się na najbardziej żywiołowy wieczór turnieju!

12 września – RENI JUSIS

Jedna z najoryginalniejszych artystek polskiej sceny pop i elektroniki. Reni Jusis zadebiutowała na początku lat 2000 przebojem „Zakręcona”, by później konsekwentnie budować swoją pozycję jako twórczyni nowoczesnej, tanecznej elektroniki. Jej występ na kortach to zapowiedź wieczoru pełnego świateł, rytmu i wielopokoleniowej zabawy.

13 września – ŁZY

Zespół, którego piosenki znają niemal wszyscy – „Agnieszka już dawno…”, „Narcyz się nazywam” czy „Oczy szeroko zamknięte” od lat towarzyszą wielu pokoleniom fanów. Łzy zakończą festiwalowy tydzień sentymentalnie, z przytupem i potężną dawką emocji.

W poprzednich edycjach na festiwalu występowali znani artyści polskiej sceny muzycznej, a udział we wszystkich koncertach jest bezpłatny dla publiczności. Dzięki temu trybuny tętnią życiem nie tylko w trakcie meczów, ale i późnym wieczorem – kibice, tenisiści, mieszkańcy miasta i turyści wspólnie bawią się, celebrując sportowe święto w luźnej, piknikowej atmosferze.

- Idea jest taka sama – chcemy robić świetny turniej tenisowy wraz z imprezami towarzyszącymi, które są dla nas równie ważne – podkreśla dyrektor Krzysztof Bobala, wskazując na bogaty program wydarzeń wokół kortów, który ma ucieszyć zarówno zagorzałych fanów tenisa, jak i rodziny z dziećmi szukające ciekawej formy spędzenia wolnego czasu.

Warto zaznaczyć, że szczeciński turniej niejednokrotnie wyróżniał się na tle innych challengerów właśnie znakomitą organizacją i dbałością o widza.

Artyści na korcie

Integralną częścią turnieju Invest in Szczecin Open jest także SEC Open – Tenisowy Turniej Artystów, który co roku przyciąga na korty barwne postacie polskiej sceny filmowej, muzycznej i telewizyjnej. To nie tylko okazja do spotkania znanych i lubianych gwiazd w sportowej odsłonie, ale też widowiskowy pokaz emocji, rywalizacji i… humoru. Artyści od lat udowadniają, że tenis nie jest im obcy, a ich mecze, choć pełne sportowych ambicji, mają w sobie dużo lekkości i dystansu.

W poprzednich edycjach turnieju udział brali m.in. Maciej Dowbor, Joanna Koroniewska, Piotr Gąsowski, Mariusz Kałamaga, Paweł Deląg, Tomasz Karolak, Tamara Arciuch, Anna Guzik i wielu innych. W tym roku również możemy spodziewać się znakomitej frekwencji – organizatorzy zapowiadają udział blisko 40 artystów, którzy od czwartku do soboty będą walczyć o zwycięstwo na specjalnie przygotowanych kortach bocznych.

Uczestnicy SEC Open 2025:

Kobiety Open:

Maria Borzyszkowska Katarzyna Chrzanowska Małgorzata Czyżycka Ula Dudziak Joanna Koroniewska Małgorzata Pieńkowska Ewa Sawka Masza Sobczak Agnieszka Warchulska

Mężczyźni Open:

Radek Bielecki Paweł Deląg Maciek Dowbor Tomek Jachimek Dariusz Kamys Darek Lewandowski Michał Milowicz Jacek Mezo Mejer Piotr Miazga Robert Moskwa Łukasz Pietsch Wojtek Skibiński Tomek Sobczak Przemek SASZA Żejmo

Mężczyźni +60:

Wojtek Dąbrowski Marek Kościkiewicz Leszek Malinowski Paweł Orleański Maurycy Polaski Henryk Sawka Waldek Sierański Tomasz Stockinger Karol Strasburger

Turniej Artystów cieszy się ogromną sympatią publiczności – trybuny podczas tych meczów wypełniają się do ostatniego miejsca, a kibice wspierają swoich ulubieńców równie żywiołowo, co zawodowych tenisistów. To unikalne połączenie sportu, kultury i rozrywki, które idealnie wpisuje się w festiwalowy charakter Invest in Szczecin Open. Wszystko to sprawia, że impreza ma charakter rodzinnego festiwalu sportowego, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie, od emocjonujących wymian na korcie, po relaks przy dźwiękach muzyki na świeżym powietrzu.

Organizatorzy gorąco zachęcają, by tej atmosfery doświadczyć osobiście. Nic nie zastąpi emocji oglądania tenisa na żywo – prędkości piłek, wysiłku zawodników, odgłosu uderzeń i reakcji publiczności nie da się w pełni poczuć przez ekran telewizora. Tylko będąc na trybunach można przeżyć te niepowtarzalne chwile, kiedy publiczność wstrzymuje oddech przy meczowej piłce, by po chwili wybuchnąć owacją.

Bilety na turniej są już dostępne w sprzedaży na szczecinopen.abilet.pl (ceny zaczynają się od kilkudziesięciu złotych, przewidziano także karnety na cały tydzień), a na koncerty PGU Tennis Music Garden – jak wspomniano – wejście jest wolne.

Tegoroczna odsłona Invest in Szczecin Open zapowiada się zatem pasjonująco. Nowi partnerzy, większe nagrody i nowa energia to hasła przyświecające edycji 2025. Edycji, która może okazać się przełomowa. Trzykrotnie nagradzany jako najlepszy challenger świata szczeciński turniej stał się perłą nie tylko w kalendarzu ATP, ale i ważnym punktem na sportowej mapie Polski. Wrześniowe zawody to doskonała okazja, by przekonać się na własne oczy, dlaczego tenis na żywo zachwyca bardziej niż w telewizyjnej transmisji. Szczecin już szykuje korty, trybuny i scenę muzyczną. Teraz pora, byśmy my, kibice, stawili się licznie i wspólnie stworzyli niezapomniane widowisko.

Do zobaczenia na kortach!