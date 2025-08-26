Zakupy w Niemczech wciąż popularne wśród Polaków

Zakupy w Niemczech wciąż cieszą się sporym zainteresowaniem mieszkańców pogranicza. I nie chodzi tu tylko o legendarną "niemiecką chemię", czyli proszki i płyny do prania, które zdaniem wielu są bardziej wydajne i lepsze jakościowo od polskich odpowiedników. Trzy lata temu rekordy popularności wśród polskich klientów bił niemiecki cukier, który nie dość że w sytuacji chwilowego niedoboru był ratunkiem dla wielu gospodarstw domowych, to był w tym czasie dużo tańszy niż w Polsce.

Co można kupić taniej w niemieckich sklepach?

Dziennikarze "Super Expressu" wielokrotnie odwiedzali niemieckie sklepy, nie tylko by porównać ceny w obu krajach, zarówno przy "codziennych" zakupach, jak i produktów na bożonarodzeniowy lub wielkanocny stół, ale także by szukać cenowych okazji. Wbrew obiegowej opinii, nie wszystkie produkty w Niemczech są droższe niż w Polsce. Przykładem mogą być popularne napoje gazowane, które są dużo tańsze niż ich polskie odpowiedniki. Tańsza jest również Nutella, czyli czekoladowy krem do kanapek i deserów. To jednak tylko wybrane przykłady. Dużo więcej możecie znaleźć w poniższej galerii.

Niemcy ruszyli na zakupy do Polski

Tym razem role się odwróciły. Tematykę niemieckich i polskich cen w sklepach wzięli na warsztat dziennikarze niemieckiego portalu MOZ.de i porównali ceny w sklepach Lidl w przygranicznych miejscowościach: Eisenhüttenstadt i Słubicach. Do koszyka wrzucali te same produkty, które dostępne są w obu krajach.

Jak się okazało, z 49 produktów, 22 były tańsze w Lidlu w Eisenhüttenstadt, 24 w Lidlu w Słubicach, a 3 miały identyczne ceny.

Niemieccy dziennikarze zaskoczeni

Naszych niemieckich "kolegów po fachu" zaskoczył fakt, że wiele produktów w Niemczech jest tańszych niż w Polsce, gdzie zarobki są jednak dużo niższe. Tym samym potwierdziły się nasze wnioski z ostatnich lat, że "nie wszystko, co niemieckie, musi być droższe". Podobnie jak w przypadku porównań przygotowanych przez dziennikarzy SE.pl, okazało się, że u naszego sąsiada tańsze są m.in. jajka, niektóre wędliny, czy wspomniana wcześniej Nutella.

W Polsce z kolei niezmiennie tańsze jest mięso i mleko. Różnice w cenach często są niewielkie, więc ostatecznie trudno jednoznacznie stwierdzić, gdzie zakupy są tańsze. Wszystko zależy bowiem od tego, co konkretnie zamierzamy kupić.

Co ciekawe, łączna wartość produktów wziętych pod uwagę przez niemieckich dziennikarzy, była niemal identyczna po obu stronach Odry – 94,23 euro w Niemczech i 95,23 euro w Polsce.

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Następne pytanie