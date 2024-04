W Niemczech jak w Polsce! Nie wierzyliśmy własnym oczom, gdy zobaczyliśmy to w sklepie

Polacy licznie przyjeżdżają do Niemiec na zakupy

Schwedt to niemieckie miasto położone tuż przy granicy z Polską, znane przede wszystkim z ogromnej rafinerii. Jednak mieszkańcom Szczecina i Pomorza Zachodniego kojarzy się przede wszystkim z zakupami. Oder Center w Schwedt uznawane jest za najbardziej "polską" galerię handlową za naszą zachodnią granicą. Klientów przyciąga przede wszystkim wielki supermarket znanej niemieckiej sieci Edeka, który rok temu zastąpił sklep sieci Real, która kilka lat temu wycofała się z Polski, a ostatnio również z Niemiec.

Ku zaskoczeniu wielu, najczęściej słyszanym językiem jest tutaj polski. Do sklepu licznie przyjeżdżają klienci z położonego zaledwie kilka kilometrów od Schwedt Krajnika Dolnego, a także z Chojny, Gryfina i oczywiście Szczecina, z którego można dotrzeć tutaj w ciągu kilkudziesięciu minut, przekraczając granicę w Rosówku i następnie jadąc drogą B2 przez Gartz.

Polskie napisy i polskie towary

Przedstawiciele Oder Center są doskonale świadomi tego, że liczną grupą klientów są właśnie Polacy. Centrum handlowe często reklamuje się w polskich mediach, zapraszając na zakupy. Posiada również polskojęzyczny profil w mediach społecznościowych. Przyjeżdżając na zakupy, nie ma również potrzeby obawiać się nieznajomości języka niemieckiego. Najważniejsze informacje często podane są po polsku. W supermarkecie Edeka każdy dział jest opisany zarówno w języku niemieckim jak i polskim. Często może się również okazać, że pracownicy sklepu znają nasz język, a wielu z nich to Polacy.

Co ciekawe, w ofercie sklepu, poza niemieckimi produktami, znajdziemy również towar pochodzący z Polski. W dziale "Kuchnie świata" znajdziemy m.in. pochodzącą z Polski kapustę kiszoną, ogórki kiszone, buraczki, gołąbki, flaki, napoje (w tym również te z procentami), nieco bardziej orientalne, jednak wciąż polskie zupki Vifon, a nawet... paprykarz szczeciński!

Może pojawić się pytanie: Jaki jest cel sprzedaży polskich produktów w niemieckim sklepie położonym tuż przy granicy z Polską? Po co wozić drewno do lasu? Odpowiedź jest prosta. Zaopatrują się w nie nie tylko niemieccy smakosze, ale przede wszystkim Polacy, którzy licznie zamieszkują przygraniczne niemieckie miejscowości. Przypomnijmy, po zjednoczeniu Niemiec mieszkańcy wschodniej części kraju przeprowadzili się do bogatszych landów na zachodzie, co sprawiło, że wiele wsi i miasteczek znacznie się wyludniło. Tanie domy i mieszkania stały się więc magnesem, który przyciągnął wielu Polaków.

W poniższej galerii możecie zobaczyć, jakie polskie produkty można kupić w Niemczech i ile kosztują.

