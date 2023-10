Byłem w Niemczech sprawdzić, jak się obchodzi zakaz handlu. Słychać jedno

Mieszkańcy pogranicza chętnie jeżdżą do Niemiec, gdzie wbrew krążącej opinii o całkowitym zakazie handlu w niedziele w tym kraju, wybrane sklepy są czynne przez 7 dni w tygodniu. Tak jest m.in. w Löcknitz, niewielkiej miejscowości, która jest oddalona od centrum Szczecina o niewiele ponad 20 kilometrów. Po trwającej około pół godziny podróży, można zrobić zakupy w lokalnych supermarketach, które czynne są w każdą niedzielę.

Netto... i nie tylko

Chociaż Löcknitz jest niewielkie, niedzielne zakupy można zrobić tutaj aż w trzech miejscach. Jednym z nich jest dobrze znana Polakom sieć Netto, gdzie można zaopatrzyć się zarówno w artykuły spożywcze jak i przemysłowe. Sklep jest czynny w każdą niedzielę, w godz. 11:00-16:00.

Podobnie jest z drugim supermarketem, którego nazwa jest bardzo podobna, chociaż należy on do zupełnie innej sieci handlowej. To znajdujący się na drugim końcu miejscowości sklep Netto Marken-Discount, który również oferuje swoim klientom artykuły spożywcze i przemysłowe. Jest on również czynny w godz. 11:00-16:00.

Trzecim miejscem chętnie odwiedzanym przez niedzielnych zakupoholików jest supermarket sieci Nahkauf, który zaprasza klientów w każde niedzielne przedpołudnie, w godz. 8:00-13:00. Wprawdzie ceny są tutaj nieco wyższe niż w dwóch wspomnianych wcześniej sklepach, ma on również grono swoich stałych klientów.

Polacy chętnie odwiedzają niemieckie sklepy

Wszystkie trzy sklepy cieszą się dużym zainteresowaniem klientów ze Szczecina i okolic. Większość samochodów na parkingach posiada polskie tablice rejestracyjne, a spacerując między sklepowymi regałami można przede wszystkim usłyszeć polską mowę.

Co zazwyczaj kupują niedzielni klienci z Polski? Najczęściej jest to słynna "niemiecka chemia", czyli środki do prania i kosmetyki, ale w koszykach Polaków często lądują również słodycze, karma dla zwierząt czy bardzo lubiane przez mieszkańców obu krajów piwo. Ceny produktów są porównywalne z polskimi, a jakość - zdaniem wielu klientów - zdecydowanie lepsza.

Zaczęło się od wprowadzenia zakazu handlu w niedziele

Otwarte w każdą niedzielę sklepy w Löcknitz nie są nowością. Funkcjonują one w ten sposób od wielu lat. Ich popularność jednak znacznie wzrosła kilka lat temu, gdy w Polsce wprowadzono niedzielny zakaz handlu. W pierwszy weekend obowiązywania nowej ustawy sklepy w tej niewielkiej przygranicznej miejscowości przeżyły prawdziwy "najazd" polskich klientów, o czym informowaliśmy w marcu 2018 roku. Jak widać, ten trend wcale się nie zmienił.