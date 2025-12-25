To najbardziej kontrowersyjne kolędy i pastorałki, jakie usłyszał świat. Znasz je wszystkie?

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-12-25

Kolędy i pastorałki – jedni je kochają, inni przewracają oczami już po pierwszych dźwiękach. Choć mają być symbolem radości i wspólnoty, niektóre z nich od lat budzą emocje, wywołują gorące dyskusje, a nawet skandale. Od zarzutów o komercjalizację, przez niepoprawność polityczną, aż po zbyt odważne aranżacje – świąteczne piosenki potrafią być równie kontrowersyjne, co przebojowe.

Dlaczego kolędy budzą kontrowersje?

Kolędy i pastorałki to nie tylko tradycja – to także pole bitwy o to, jak powinny wyglądać święta Bożego Narodzenia. Jedni oczekują klasycznej formy, inni chcą nowoczesnych aranżacji. Problem pojawia się, gdy artystyczna wizja rozmija się z oczekiwaniami publiczności.

  • Komercjalizacja świąt – wiele utworów zarzuca się, że zamiast duchowego przesłania, stawiają na marketing i sprzedaż.
  • Niepoprawność polityczna – teksty pisane dekady temu dziś bywają odbierane jako archaiczne, a czasem wręcz obraźliwe.
  • Przesyt i banał – niektóre piosenki są tak często odtwarzane, że zamiast wzruszać, zaczynają irytować.
  • Artystyczne eksperymenty – nowoczesne wersje kolęd, łączenie ich z popem czy rapem, często dzielą publiczność na zachwyconych i oburzonych.

Kolędy między tradycją a popkulturą

Współczesne święta to miks sacrum i profanum. Obok tradycyjnych pieśni w kościołach, w radiu i telewizji królują popowe hity, które z kolędą mają wspólny tylko zimowy klimat. To właśnie ten kontrast sprawia, że jedne utwory stają się kultowe, a inne – obiektem kpin.

Hit czy obciach? Sprawdź najbardziej kontrowersyjne piosenki świąteczne

Święta bez muzyki nie istnieją, ale to właśnie ona najczęściej dzieli ludzi na zachwyconych i zirytowanych. Jedni nucą z uśmiechem, inni przewijają playlistę w panice, przeskakując z utworu na utwór. A które świąteczne piosenki znalazły się w naszym rankingu od hitu do obciachu? W poniższej galerii znajdziesz zestawienie najbardziej kontrowersyjnych kolęd, pastorałek i świątecznych przebojów – i zdecyduj sam, czy to hit, czy raczej coś, co mieści się w definicji żenady.

