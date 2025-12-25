Dlaczego kolędy budzą kontrowersje?

Kolędy i pastorałki to nie tylko tradycja – to także pole bitwy o to, jak powinny wyglądać święta Bożego Narodzenia. Jedni oczekują klasycznej formy, inni chcą nowoczesnych aranżacji. Problem pojawia się, gdy artystyczna wizja rozmija się z oczekiwaniami publiczności.

Komercjalizacja świąt – wiele utworów zarzuca się, że zamiast duchowego przesłania, stawiają na marketing i sprzedaż.

Niepoprawność polityczna – teksty pisane dekady temu dziś bywają odbierane jako archaiczne, a czasem wręcz obraźliwe.

Przesyt i banał – niektóre piosenki są tak często odtwarzane, że zamiast wzruszać, zaczynają irytować.

Artystyczne eksperymenty – nowoczesne wersje kolęd, łączenie ich z popem czy rapem, często dzielą publiczność na zachwyconych i oburzonych.

Kolędy między tradycją a popkulturą

Współczesne święta to miks sacrum i profanum. Obok tradycyjnych pieśni w kościołach, w radiu i telewizji królują popowe hity, które z kolędą mają wspólny tylko zimowy klimat. To właśnie ten kontrast sprawia, że jedne utwory stają się kultowe, a inne – obiektem kpin.

Hit czy obciach? Sprawdź najbardziej kontrowersyjne piosenki świąteczne

Święta bez muzyki nie istnieją, ale to właśnie ona najczęściej dzieli ludzi na zachwyconych i zirytowanych. Jedni nucą z uśmiechem, inni przewijają playlistę w panice, przeskakując z utworu na utwór. A które świąteczne piosenki znalazły się w naszym rankingu od hitu do obciachu? W poniższej galerii znajdziesz zestawienie najbardziej kontrowersyjnych kolęd, pastorałek i świątecznych przebojów – i zdecyduj sam, czy to hit, czy raczej coś, co mieści się w definicji żenady.

Czy znasz polskie kolędy? Sprawdź swoją wiedzę! Pytanie 1 z 10 W kolędzie „Wśród nocnej ciszy” Zbawcę wyglądano? Wiele lat Wiele tysięcy lat Cztery tysiące lat Następne pytanie