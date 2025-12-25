Króliki, owieczki, alpaki i tłumy odwiedzających. Żywa szopka w Żydowcach już po raz dwunasty

Żywa szopka w Żydowcach przyciąga tłumy

W Boże Narodzenie do parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Srebrnej w Żydowcach przyjeżdżają całe rodziny z różnych zakątków Szczecina. To właśnie tam, w zagrodach rozstawionych wokół kościoła, można podziwiać kozy, alpaki, domowe ptactwo, króliki i owce. Wszystkie zwierzęta cieszą się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających, zwłaszcza wśród najmłodszych. Podziwianiu zwierząt towarzyszą również inne atrakcje, m.in. koncerty kolęd.

To jedyna taka atrakcja w mieście

Bożonarodzeniowa żywa szopka przy kościele przy ul. Srebrnej odbywa się już po raz dwunasty. Podobnie jak w ubiegłych latach, jest jedyną w Szczecinie. Wcześniej podobnych wydarzeń było więcej. Żywe szopki w Szczecinie można było podziwiać m.in. przy sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa przy placu Zwycięstwa i przy parafii św. Ottona na osiedlu Zawadzkiego.

Do kiedy można odwiedzać żywą szopkę w Szczecinie?

Żywą szopkę w Żydowcach można odwiedzać do 26 grudnia. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i poczuć magię świąt Bożego Narodzenia nieco inaczej, niż przy zastawionym stole.