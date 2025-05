Zerwany asfalt, usunięte barierki i tylko dwa pasy do jazdy. Tak wygląda Trasa Zamkowa w remoncie

Tanie zakupy w Niemczech? To nie mit!

Wielu Polaków, zwłaszcza tych mieszkających na pograniczu, chętnie odwiedza niemieckie sklepy, m.in. w poszukiwaniu tzw. "niemieckiej chemii", która mimo iż nie zawsze bywa tańsza, cieszy się opinią jakościowo lepszej i bardziej wydajnej. Wielu polskich klientów wybiera jednak sklepy po drugiej stronie granicy ze względu na niższe ceny. Wydaje się to niemożliwe, a jednak coraz więcej produktów u naszego zachodniego sąsiada można kupić taniej niż w Polsce.

Tańsza Nutella i cola to nie wszystko

Niedawno pisaliśmy o tym, że w Niemczech dużo tańsza niż w Polsce jest... Nutella. Popularny krem czekoladowy, chociaż uznawany jest za bardzo niezdrowy, jest ulubionym przysmakiem zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Używany jest przede wszystkim do smarowania pieczywa, naleśników, gofrów czy tostów, ale sprawdza się też jako składnik deserów, ciast czy dodatków do lodów. Na kilogramie tego przysmaku można zaoszczędzić nawet 10 złotych!

Innym tańszym produktem są napoje gazowane. Dla przykładu za półtoralitrową butelkę napoju o smaku coli w Polsce trzeba zapłacić już około 5 złotych. To efekt wprowadzenia tzw. podatku cukrowego, który bardzo wywindował ceny słodzonych napojów. Natomiast w Niemczech za taką samą butelkę zapłacimy zaledwie 65 centów, czyli około 2,80 zł. Nawet po doliczeniu kaucji za opakowanie, w Niemczech wychodzi dużo taniej.

Te produkty kupisz w Niemczech dużo taniej!

To jednak dopiero początek listy produktów, które w Niemczech kosztują mniej niż w Polsce. Dziennikarz "Super Expressu" wybrał się do Niemiec i porównał ceny różnych produktów w popularnych supermarketach takich sieci jak m.in. Lidl, Kaufland, Edeka, Biedronka czy Carrefour. W poniższej galerii znajdziecie sporo przykładów, wśród których znajdują się zarówno podstawowe produkty spożywcze, przekąski czy kosmetyki. Sprawdźcie, co warto mieć szczególnie na uwadze podczas zakupów za naszą zachodnią granicą. Oszczędności mogą być naprawdę spore!

