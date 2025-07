Quiz. Ptak czy ssak? A może jednak owad? Sprawdź czy uważałeś na lekcjach biologii

Czy wiesz, które zwierzę to gad, a które to płaz? Umiesz odróżnić ssaka od owada? Świat fauny jest niezwykle zróżnicowany, a klasyfikacja zwierząt bywa zaskakująca – nawet dobrze znane stworzenia potrafią sprawić kłopot. Jeśli lubisz przyrodę i chcesz sprawdzić swoją wiedzę biologiczną, ten quiz jest dla ciebie. Rozpoznaj, do jakiej grupy należy każde z wymienionych zwierząt, i przekonaj się, ile jeszcze możesz się nauczyć!