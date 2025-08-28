Spis treści
Masowiec MV Tokugawa przypłynął do Szczecina
Jak poinformował Zarząd Morskich Portów Szczecin – Świnoujście, statek pływający pod panamską banderą przypłynął z San Lorenzo w Argentynie i przetransportował do Polski 49,96 tys. ton śruty sojowej. Masowiec zacumował przy nabrzeżu Słowackim.
Rekordowy ładunek w Szczecinie
- Pierwszy raz w historii do naszego portu przybył statek z blisko 50 tys. ton towaru – przekazała rzeczniczka prasowa portu Weronika Gocłowska.
MV Tokugawa to jednostka o długości 229 m i szerokości 32 m. Statki tej wielkości, tzw. panamaksy, przypływały już do Szczecina, ale nigdy z tak dużymi ładunkami.
- To wymierny efekt pogłębienia toru wodnego ze Świnoujścia do Szczecina do 12,5 metra – podkreśliła Gocłowska.
Inwestycje w port w Szczecinie. Większe możliwości przeładunkowe
Pogłębianie toru wodnego zakończyło się w 2022 r. Tor został też poszerzony do 100 m, wykonano prace wzmacniające brzegi. Gocłowska zaznaczyła, że w tym roku sfinalizowano prace modernizacyjne w porcie, w rejonie Kanału Dębickiego i Basenu Kaszubskiego. Dzięki temu MV Tokugawa mógł przypłynąć do Szczecina z zanurzeniem ok. 11 m.
Przed pogłębieniem toru i basenów w porcie maksymalne zanurzenie statków wynosiło ok. 9 metrów.
- Dzięki dwóm metrom głębokości można niemal podwoić ilość ładunku, który jednorazowo przypływa – wskazała rzeczniczka portu.
Śruta sojowa została dostarczona do Szczecina dla firmy Viterra Polska.
Polecany artykuł: