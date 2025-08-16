Szczecin pod żaglami. Liczne atrakcje nad Odrą podczas Żagli 2025

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-08-16 15:05

Co roku w sierpniu, Szczecin zamienia się w morską stolicę Polski, a to wszystko za sprawą wydarzenia Żagle. Ta największa impreza plenerowa w regionie przyciąga tłumy turystów i mieszkańców. W tym roku, podczas długiego weekendu 15-17 sierpnia 2025 r., nabrzeża u stóp Wałów Chrobrego i Łasztowni ponownie wypełnią się dziesiątkami jednostek pływających – od małych jachtów, po piękne oldtimery i okazałe żaglowce. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji zarówno na wodzie, jak i na lądzie. Co czeka na odwiedzających Żagle Szczecin 2025?

Żagle 2025 - morskie święto w Szczecinie.

Żagle 2025 to niepowtarzalna okazja, aby z bliska przyjrzeć się różnorodnym jednostkom pływającym. Odwiedzający mogą wejść na pokłady statków, poznać marynarskie życie, a nawet wybrać się w rejs i podziwiać panoramę Szczecina od strony wody. Dla tych, którzy wolą pozostać na lądzie, przygotowano liczne atrakcje po obu stronach Odry – na Wałach Chrobrego i ul. Jana z Kolna, a także na Łasztowni.

Atrakcje, koncerty i morska atmosfera w sercu miasta

Najodważniejsi mogą poczuć dreszczyk emocji w wesołych miasteczkach, a miłośnicy rękodzieła, oryginalnych pamiątek i regionalnych produktów mogą znaleźć coś dla siebie na kiermaszach. W strefach gastronomicznych będzie można spróbować przysmaków z różnych zakątków świata. Nie zabraknie również muzyki – od zespołów szantowych i orkiestr dętych, po występy czołowych gwiazd polskiej sceny.

Słoneczna pogoda sprzyja Żaglom

Tegorocznej edycji Żagli sprzyja piękna, słoneczna pogoda, co dodatkowo zachęca do odwiedzenia Szczecina i spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Organizatorzy zadbali o to, aby każdy znalazł coś dla siebie, niezależnie od wieku i zainteresowań. Żagle 2025 to doskonała okazja, aby poczuć morską atmosferę w sercu miasta i spędzić niezapomniany weekend w Szczecinie.

Żagle 2025 w Szczecinie
78 zdjęć
Sonda
Czy Szczecin jest prawdziwie "morskim" miastem?
