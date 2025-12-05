Wykolejenie tramwaju w Szczecinie. Prokuratura wszczęła śledztwo

Wykolejenie tramwaju na ul. Parkowej

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w czwartek, 27 listopada. Około godz. 10:00 tramwaj linii nr 11 jadący w kierunku placu Rodła, wypadł z szyn na zakręcie z ul. Dubois w Parkową i uderzył w kamienicę przy ulicy Parkowej 59, poważnie uszkadzając fragment elewacji przy wejściu do budynku. W wyniku wypadku ucierpiały łącznie cztery osoby.

Prokuratura wszczyna śledztwo

Prokuratura do tej pory zabezpieczyła już monitoring i przesłuchała pierwszego świadka.

- Wszczęto śledztwo w sprawie spowodowania katastrofy w komunikacji i spowodowania obrażeń ciała u osób pokrzywdzonych - mówi w rozmowie z Radiem ESKA prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - W toku śledztwa prokurator będzie badał przyczyny, przebieg i okoliczności zdarzenia.

Kiedy będzie raport od Tramwajów Szczecińskich?

Jak informuje Radio ESKA, w piątek powinien być też udostępniony raport Spółki Tramwaje Szczecińskie, która prowadzi własne śledztwo w tej sprawie. Jak wcześniej informował rzecznik spółki Wojciech Jachim, wstępnie wykluczono, że do zdarzenia doszło ze względu na stan torowiska. Czy raport to potwierdzi? Przekonamy się już niebawem.

Wiadomo też, że ekspertyza uszkodzonej kamienicy może potrwać nawet trzy tygodnie. To również oznacza, że naprawa budynku przy ulicy Parkowej w Szczecinie może się nie zakończyć w tym roku, tak jak pierwotnie przewidywano.

