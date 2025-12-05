Rolnicy zablokują drogę S3! Protest w okolicach Pyrzyc

Kierowcy, przygotujcie się na utrudnienia! Rolnicy z Pomorza Zachodniego ponownie wyjadą na drogi, tym razem blokując drogę ekspresową S3 w rejonie Pyrzyc. Protest zaplanowano na piątek, 5 grudnia, w godzinach od 13:00 do 15:00. Powodem są niespełnione postulaty rolników przez stronę rządową oraz trudna sytuacja ekonomiczna.

Rolnicy wracają na drogi! Utrudnienia w Pyrzycach 5 grudnia

Rolnicy podkreślają, że ich sytuacja finansowa staje się coraz trudniejsza, dlatego zdecydowali się na kolejną akcję protestacyjną. Zapowiadają, że jeśli zajdzie taka potrzeba, będą blokować drogi częściej. Organizatorzy protestu informują, że o ewentualnych kolejnych akcjach będą informować na bieżąco. 12 grudnia planowany jest kolejny protest na drogach województwa, a 22 stycznia rolnicy szykują duży, ogólnopolski protest w Warszawie.

O co walczą rolnicy?

Rolnicy domagają się realizacji swoich postulatów, które nie zostały spełnione przez stronę rządową i alarmują, że sytuacja ekonomiczna w ich gospodarstwach staje się nie do wytrzymania. Chodzi m.in. o drastyczny spadek cen zbóż, warzyw, mleka i żywca, zalew rynku tanim importem z Ukrainy i krajów Mercosur, rosnące koszty produkcji, niedziałające kredyty i pożyczki, a także brak realnego wsparcia ze strony państwa.

Utrudnienia na S3

Kierowcy powinni liczyć się z możliwymi utrudnieniami w ruchu na drodze ekspresowej S3 w rejonie Węzła Pyrzyce. Warto śledzić bieżące komunikaty i planować podróż z uwzględnieniem możliwych utrudnień na drodze ekspresowej S3 między węzłami Pyrzyce i Gryfino.

