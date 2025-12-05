Pożar pod Szczecinem. Płonęło złomowisko w Stobnie

W czwartkowy wieczór kilkanaście zastępów straży pożarnej zostało zadysponowanych do pożaru, który wybuchł na terenie złomowiska w Stobnie pod Szczecinem. Ogień objął teren firmy zajmującej się utylizacją pojazdów, a akcja gaśnicza trwała wiele godzin.

Pożar na złomowisku! Walczyło z nim kilkudziesięciu strażaków

Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w czwartek, 4 grudnia, wieczorem, około godz. 21:00. Paliło się na terenie firmy zajmującej się utylizacją pojazdów.

- Pojazdy te były sprasowane w tak zwane kostki - poinformował asp. Dariusz Schacht, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. - W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany, a w samej akcji gaśniczej brało udział w kulminacyjnym momencie 17 pojazdów straży pożarnej, to jest ponad 50 strażaków.

Akcja gaśnicza w Stobnie trwała całą noc

Strażakom udało się opanować pożar na złomowisku w nocy. W piątek rano trwało dogaszanie ognia.

- W chwili obecnej na miejscu pracują jeszcze 3 zastępy, które dogaszają pojedyncze zarzewia ognia - dodaje strażak.

Przyczyny pożaru na złomowisku wciąż nieznane

Na chwilę obecną nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia na terenie złomowiska w Stobnie. 

To nie pierwszy pożar w tym miejscu. Podobne zdarzenie na terenie stacji demontażu i złomowania samochodów w Stobnie miało miejsce w czerwcu 2021 r.

