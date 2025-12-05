Rusza drugi jarmark świąteczny w Szczecinie. Potrwa dłużej niż zwykle

2025-12-05 7:41

Na zamkowych dziedzińcach w Szczecinie ponownie zagości wyjątkowa, świąteczna atmosfera. Tym razem na dłużej! Od 6 do 14 grudnia Zamek Książąt Pomorskich zamieni się w magiczną krainę za sprawą Jarmarku Bożonarodzeniowego. Na gości czekać będą dźwięki kolęd, zapach pierników, blask choinkowych światełek oraz liczne atrakcje dla całej rodziny. Wśród stoisk znajdą się regionalne przysmaki, rękodzieło i świąteczne ozdoby. Nie zabraknie koncertów, spektakli, parady z Królową Śniegu, zagrody reniferów, rzeźb lodowych oraz spotkania ze Świętym Mikołajem. Sprawdźcie szczegóły!

i

Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczecinie: Kolędy, renifery i Królowa Śniegu!

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza na Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się w dniach 6-14 grudnia, czyli zdecydowanie dłużej niż w latach ubiegłych. W programie przewidziano mnóstwo atrakcji, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Oprócz tradycyjnych stoisk z regionalnymi przysmakami i rękodziełem, na gości czekać będą koncerty, spektakle, parada z Królową Śniegu oraz zagroda reniferów.

Co w programie Jarmarku Bożonarodzeniowego na Zamku w Szczecinie?

Wśród licznych atrakcji Jarmarku Bożonarodzeniowego na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie znajdą się m.in.:

  • Koncerty i spektakle: Na scenie wystąpią m.in. zespół Recykling Band – finaliści V edycji programu „Mam Talent”, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej Ina, Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie, Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie, a także Szczecińska Orkiestra Ukulele. W Sali Bogusława X zaprezentowany zostanie spektakl muzyczny Teatru Katarynka z Warszawy.
  • Parada z Królową Śniegu: Efektowny występ szczudlarzy z Gwardii Gryfa, który przeniesie widzów w magiczny świat baśni.
  • Zagroda reniferów: Możliwość zobaczenia z bliska reniferów z zaprzęgu Świętego Mikołaja oraz wzięcia udziału w zajęciach edukacyjnych.
  • Rzeźby lodowe: Pokaz tworzenia rzeźb lodowych na Tarasie Północnym (6-7 grudnia).
  • Spotkanie ze Świętym Mikołajem: Okazja do spotkania i rozmowy ze Świętym Mikołajem, a także zrobienia pamiątkowego zdjęcia.
  • Zajęcia dla dzieci: Najmłodsi będą mogli wziąć udział w zajęciach z tworzenia instrumentów z recyklingu.
  • Bezpłatny pokaz filmu "Listy do M.": 12 grudnia na Dużym Dziedzińcu Zamku odbędzie się bezpłatny pokaz pierwszej części kultowego świątecznego filmu "Listy do M.". W przypadku złej pogody seans zostanie przeniesiony do Sali Bogusława X.

Szczegółowy program Jarmarku Bożonarodzeniowego

6 grudnia (piątek)

  • 14:00 Uroczyste rozpoczęcie, hejnał z Wieży Zamkowej
  • 14:15 Koncert Sygnalistów Dolina Płoni – Duży Dziedziniec
  • 15:00 Koncert Świątecznej Szczecińskiej Orkiestry Ukulele – Duży Dziedziniec
  • 15:30 Spektakl „Przyjedź do nas Święty Mikołaju”, Teatr Łapacze Snów – Duży Dziedziniec
  • 16:00-18:00 Spotkanie z Świętym Mikołajem – Duży Dziedziniec
  • 18:00 Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu szczecińskich artystów – Duży Dziedziniec

7 grudnia (sobota)

  • 14:00 Parada z Królową Śniegu, Gwardia Gryfa – Zamkowe Tarasy
  • 15:00 Spektakl „Śnieżna Baśń”, Gwardia Gryfa – Duży Dziedziniec
  • 16:30 Koncert zespołu Optymalne – Duży Dziedziniec
  • 17:15 Konkursy ekologiczne – Duży Dziedziniec
  • 17:30 Świąteczne animacje, Gwardia Gryfa – Duży Dziedziniec

12 grudnia (czwartek)

  • 16:00-22:00 „Listy do M.” – bezpłatny pokaz pierwszej części filmu – Duży Dziedziniec Zamku

13 grudnia (piątek)

  • 14:00 Koncert zespołu Recykling Band – Duży Dziedziniec
  • 15:00 Ekologiczny spektakl muzyczny „Frania Recykling. Cztery Żywioły i Ecodancing”, Teatr Katarynka – Sala Bogusława X (obowiązują wejściówki, spektakl dla dzieci w wieku 5-14 lat)
  • 15:00-17:00 Zabawy ze Skrzatami – Duży Dziedziniec
  • 16:00 Zajęcia twórcze dla młodzieży i dzieci (recykling w praktyce – tworzenie instrumentów) – Sala konferencyjna
  • 18:00 Występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej Ina – Duży Dziedziniec

14 grudnia (sobota)

  • 13:00-16:00 Kampania promocyjna #KUPUJŚWIADOMIE – pokaz kulinarny zorganizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – Taras Północny
  • 14:00 Występ zespołu Pieśni i Tańca Szczecinianie – Duży Dziedziniec
  • 15:00 Finał konkursu na najlepszy produkt świąteczny*
  • 15:15 Zabawy ze Skrzatami – Duży Dziedziniec
  • 15:30-16:15 Ekologiczny spektakl muzyczny „Polarna przygoda”, Teatr Katarynka – Sala Bogusława X (obowiązują wejściówki, spektakl dla dzieci w wieku 3-10 lat)
  • 16:30 Koncert najpiękniejszych piosenek świątecznych, Teatr Katarynka – Duży Dziedziniec
  • 17:00 Animacje mikołajkowe oraz wizyta Świętego Mikołaja, Teatr Katarynka – Duży Dziedziniec
  • 18:15 Koncert Żeńskiego Chóru Politechniki Morskiej w Szczecinie – Duży Dziedziniec
  • 19:00 Zakończenie Jarmarku 2025 – Duży Dziedziniec

*W dniach 13-14 grudnia podczas trwania Jarmarku Bożonarodzeniowego będzie można zagłosować na najlepszy produkt świąteczny.

Dodatkowe atrakcje:

  • Świąteczna karuzela – Dziedziniec Menniczy
  • Pokaz rzeźb lodowych – Taras Północny (6-7.12)
  • Dolina Płoni – degustacja tradycyjnych dań polskich – Duży Dziedziniec (6-7.12)
  • Zagroda reniferów z zaprzęgu Świętego Mikołaja (13-14.12)
  • Zajęcia edukacyjne przy zagrodzie reniferów (13-14.12)
  • Stoiska Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Koła Gospodyń Wiejskich) (12-14.12)
  • Aleja Zachodniopomorskie Smaki – produkty tradycyjne Pomorza Zachodniego oraz inne stoiska
  • Animacje „Wesołe Skrzaty” Teatru Łapacze Snów (6.12, 13-14.12)
  • Spotkanie poświęcone tematyce finansowania inwestycji w zakresie wzrostu efektywności energetycznej i zastosowana OZE (6.12, 10:00-13:00, Kino Zamek)
  • Ekowarsztaty i konkursy z nagrodami przygotowane przez WFOŚiGW (13-14.12)

Dodatkowo płatne: Wystawy, Wieża Dzwonów i Taras Książęcy, Niedzielne Koncerty Południowe (7 i 14.12, godz. 12:00), Smykałki – świąteczne ozdoby (6.12, godz. 11:00).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Zamku Książąt Pomorskich

