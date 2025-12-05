Spis treści
Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczecinie: Kolędy, renifery i Królowa Śniegu!
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza na Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się w dniach 6-14 grudnia, czyli zdecydowanie dłużej niż w latach ubiegłych. W programie przewidziano mnóstwo atrakcji, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Oprócz tradycyjnych stoisk z regionalnymi przysmakami i rękodziełem, na gości czekać będą koncerty, spektakle, parada z Królową Śniegu oraz zagroda reniferów.
Co w programie Jarmarku Bożonarodzeniowego na Zamku w Szczecinie?
Wśród licznych atrakcji Jarmarku Bożonarodzeniowego na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie znajdą się m.in.:
- Koncerty i spektakle: Na scenie wystąpią m.in. zespół Recykling Band – finaliści V edycji programu „Mam Talent”, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej Ina, Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie, Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie, a także Szczecińska Orkiestra Ukulele. W Sali Bogusława X zaprezentowany zostanie spektakl muzyczny Teatru Katarynka z Warszawy.
- Parada z Królową Śniegu: Efektowny występ szczudlarzy z Gwardii Gryfa, który przeniesie widzów w magiczny świat baśni.
- Zagroda reniferów: Możliwość zobaczenia z bliska reniferów z zaprzęgu Świętego Mikołaja oraz wzięcia udziału w zajęciach edukacyjnych.
- Rzeźby lodowe: Pokaz tworzenia rzeźb lodowych na Tarasie Północnym (6-7 grudnia).
- Spotkanie ze Świętym Mikołajem: Okazja do spotkania i rozmowy ze Świętym Mikołajem, a także zrobienia pamiątkowego zdjęcia.
- Zajęcia dla dzieci: Najmłodsi będą mogli wziąć udział w zajęciach z tworzenia instrumentów z recyklingu.
- Bezpłatny pokaz filmu "Listy do M.": 12 grudnia na Dużym Dziedzińcu Zamku odbędzie się bezpłatny pokaz pierwszej części kultowego świątecznego filmu "Listy do M.". W przypadku złej pogody seans zostanie przeniesiony do Sali Bogusława X.
Szczegółowy program Jarmarku Bożonarodzeniowego
6 grudnia (piątek)
- 14:00 Uroczyste rozpoczęcie, hejnał z Wieży Zamkowej
- 14:15 Koncert Sygnalistów Dolina Płoni – Duży Dziedziniec
- 15:00 Koncert Świątecznej Szczecińskiej Orkiestry Ukulele – Duży Dziedziniec
- 15:30 Spektakl „Przyjedź do nas Święty Mikołaju”, Teatr Łapacze Snów – Duży Dziedziniec
- 16:00-18:00 Spotkanie z Świętym Mikołajem – Duży Dziedziniec
- 18:00 Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu szczecińskich artystów – Duży Dziedziniec
7 grudnia (sobota)
- 14:00 Parada z Królową Śniegu, Gwardia Gryfa – Zamkowe Tarasy
- 15:00 Spektakl „Śnieżna Baśń”, Gwardia Gryfa – Duży Dziedziniec
- 16:30 Koncert zespołu Optymalne – Duży Dziedziniec
- 17:15 Konkursy ekologiczne – Duży Dziedziniec
- 17:30 Świąteczne animacje, Gwardia Gryfa – Duży Dziedziniec
12 grudnia (czwartek)
- 16:00-22:00 „Listy do M.” – bezpłatny pokaz pierwszej części filmu – Duży Dziedziniec Zamku
13 grudnia (piątek)
- 14:00 Koncert zespołu Recykling Band – Duży Dziedziniec
- 15:00 Ekologiczny spektakl muzyczny „Frania Recykling. Cztery Żywioły i Ecodancing”, Teatr Katarynka – Sala Bogusława X (obowiązują wejściówki, spektakl dla dzieci w wieku 5-14 lat)
- 15:00-17:00 Zabawy ze Skrzatami – Duży Dziedziniec
- 16:00 Zajęcia twórcze dla młodzieży i dzieci (recykling w praktyce – tworzenie instrumentów) – Sala konferencyjna
- 18:00 Występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej Ina – Duży Dziedziniec
14 grudnia (sobota)
- 13:00-16:00 Kampania promocyjna #KUPUJŚWIADOMIE – pokaz kulinarny zorganizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – Taras Północny
- 14:00 Występ zespołu Pieśni i Tańca Szczecinianie – Duży Dziedziniec
- 15:00 Finał konkursu na najlepszy produkt świąteczny*
- 15:15 Zabawy ze Skrzatami – Duży Dziedziniec
- 15:30-16:15 Ekologiczny spektakl muzyczny „Polarna przygoda”, Teatr Katarynka – Sala Bogusława X (obowiązują wejściówki, spektakl dla dzieci w wieku 3-10 lat)
- 16:30 Koncert najpiękniejszych piosenek świątecznych, Teatr Katarynka – Duży Dziedziniec
- 17:00 Animacje mikołajkowe oraz wizyta Świętego Mikołaja, Teatr Katarynka – Duży Dziedziniec
- 18:15 Koncert Żeńskiego Chóru Politechniki Morskiej w Szczecinie – Duży Dziedziniec
- 19:00 Zakończenie Jarmarku 2025 – Duży Dziedziniec
*W dniach 13-14 grudnia podczas trwania Jarmarku Bożonarodzeniowego będzie można zagłosować na najlepszy produkt świąteczny.
Dodatkowe atrakcje:
- Świąteczna karuzela – Dziedziniec Menniczy
- Pokaz rzeźb lodowych – Taras Północny (6-7.12)
- Dolina Płoni – degustacja tradycyjnych dań polskich – Duży Dziedziniec (6-7.12)
- Zagroda reniferów z zaprzęgu Świętego Mikołaja (13-14.12)
- Zajęcia edukacyjne przy zagrodzie reniferów (13-14.12)
- Stoiska Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Koła Gospodyń Wiejskich) (12-14.12)
- Aleja Zachodniopomorskie Smaki – produkty tradycyjne Pomorza Zachodniego oraz inne stoiska
- Animacje „Wesołe Skrzaty” Teatru Łapacze Snów (6.12, 13-14.12)
- Spotkanie poświęcone tematyce finansowania inwestycji w zakresie wzrostu efektywności energetycznej i zastosowana OZE (6.12, 10:00-13:00, Kino Zamek)
- Ekowarsztaty i konkursy z nagrodami przygotowane przez WFOŚiGW (13-14.12)
Dodatkowo płatne: Wystawy, Wieża Dzwonów i Taras Książęcy, Niedzielne Koncerty Południowe (7 i 14.12, godz. 12:00), Smykałki – świąteczne ozdoby (6.12, godz. 11:00).
Więcej informacji można znaleźć na stronie Zamku Książąt Pomorskich.