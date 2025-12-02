Miejska choinka osiągnęła "pełnoletność" i przechodzi do historii. Zastąpi ją "nowszy model"

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-12-02 13:07

W tym roku zmieni się świąteczna dekoracja przed szczecińskim magistratem. Na placu Armii Krajowej stanie ponad 16-metrowa choinka, która będzie największą ozdobą świątecznej aranżacji miasta. To zupełnie nowe drzewko, które zastąpi choinkę, która osiągnęła już "pełnoletność".

Miejska choinka przed urzędem miasta

i

Autor: Grzegorz Kluczyński Miejska choinka przed urzędem miasta
Koniec ery wysłużonej choinki

Nowa choinka zastąpi wysłużoną 18-letnią konstrukcję, która ze względu na pogarszający się stan techniczny nie nadawała się do dalszego użytkowania. Koszt zakupu nowego drzewka wyniósł blisko 266 tys. zł.

Jak będzie wyglądać świąteczna choinka w Szczecinie?

- Na choince znajdzie się aż 36 500 punktów świetlnych oraz złote i czerwone bombki, świetlne ozdoby piernikowe i czerwono-białe zawieszki w kształcie charakterystycznych cukrowych lasek - informuje Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta. - Zwieńczeniem instalacji będzie świetlna, trójwymiarowa gwiazda LED o średnicy ok. 1,5 metra.

Choinka na lata?

Zgodnie z założeniami zakupione drzewko ma być wykorzystywane przez co najmniej 10 lat, więc mieszkańcy Szczecina będą mogli cieszyć się jej blaskiem przez wiele sezonów świątecznych.

Kiedy rozbłyśnie nowa świąteczna choinka w Szczecinie?

Uroczyste rozświetlenie bożonarodzeniowego drzewka nastąpi już w najbliższą sobotę, 6 grudnia o godz. 17:00.

Drugie bożonarodzeniowe drzewko, o wysokości 6 metrów, zostanie ustawione przed filią urzędu miasta przy ul. Rydla.

