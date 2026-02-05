Pasażerka straciła rękę po dramatycznym wypadku. Kierowca autobusu stanie przed sądem

2026-02-05 14:26

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 66‑letniemu kierowcy autobusu miejskiego, który – zdaniem śledczych – doprowadził do wypadku na szczecińskim osiedlu Kaliny. W jego wyniku jedna z pasażerek straciła rękę.

Drzwi się zamknęły, autobus ruszył

Do tragedii doszło 10 października 2023 r. na ul. Witkiewicza w Szczecinie. Mirosław M., kierowca autobusu linii 75, miał – jak ustalono – nie zachować podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Według prokuratury mężczyzna zamknął drzwi pojazdu, nie upewniwszy się, czy wszyscy pasażerowie zdążyli wysiąść. W tym momencie drzwi przytrzasnęły prawą dłoń kobiety opuszczającej autobus.

– Kiedy kierowca ruszył, pokrzywdzona przewróciła się i była ciągnięta po chodniku, a następnie autobus najechał na jej zatrzaśniętą wcześniej dłoń – przekazuje prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Amputacja i trwałe kalectwo

Skutki wypadku były dramatyczne. Kobieta doznała zmiażdżenia tkanek miękkich i wielołamowych złamań prawej ręki. Lekarze nie mieli wyboru – konieczna była amputacja na wysokości jednej czwartej ramienia.

Śledczy podkreślają, że obrażenia stanowiły chorobę realnie zagrażającą życiu oraz spowodowały trwałe kalectwo i istotne zeszpecenie ciała.

Kierowca przyznał się do winy

66‑letni Mirosław M. był w chwili zdarzenia trzeźwy. Nigdy wcześniej nie był karany. W trakcie postępowania przyznał się do zarzucanego czynu i złożył wyjaśnienia.

– Materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutu spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – zaznacza prok. Szozda.

Grozi mu do 8 lat więzienia

Akt oskarżenia trafił już do sądu. Kierowcy grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności z art. 177 § 2 kodeksu karnego.

Sprawa będzie miała ciąg dalszy przed szczecińskim sądem, gdzie zapadnie decyzja o odpowiedzialności karnej kierowcy i ewentualnej karze.

