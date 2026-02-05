Pożar gazociągu w Szczecinie! Ogień buchnął spod ziemi. Ewakuacja mieszkańców

Gazociąg uszkodzony podczas prac ziemnych

Do zdarzenia doszło o godzinie 9:27 przy ul. Łącznej 1. Według wstępnych ustaleń, podczas prowadzonych prac ziemnych doszło do przypadkowego naruszenia instalacji gazowej. W wyniku uszkodzenia gaz zaczął się gwałtownie ulatniać, a następnie zapalił.

Jak przekazał asp. Dariusz Schacht, rzecznik Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, sytuacja była poważna, ale dzięki szybkiej reakcji służb udało się uniknąć tragedii.

- Nikt nie odniósł obrażeń na miejscu - poinformował strażak. - W chwili obecnej pracują służby.

Ewakuacja mieszkańców, strażacy w akcji

Ze względów bezpieczeństwa strażacy natychmiast zarządzili ewakuację pobliskiego budynku. Łącznie wyprowadzono 17 osób.

Na miejscu działały cztery zastępy straży pożarnej, a także grupy operacyjne z Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie. Równolegle pogotowie gazowe pracowało nad zakręceniem dopływu gazu i zabezpieczeniem uszkodzonego odcinka instalacji.

Sytuacja pod kontrolą, ale zagrożenie było realne

Strażacy podkreślają, że choć ogień był widoczny, najważniejsze było szybkie odcięcie dopływu gazu i zabezpieczenie terenu. Dzięki sprawnej koordynacji działań udało się opanować sytuację bez strat w ludziach.

Służby nadal pracują na miejscu, aby dokładnie ocenić stan instalacji i wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

8

Sprawdź, czy możesz zostać strażakiem! Rozwiąż test! Pytanie 1 z 5 Co powinien zrobić strażak po usłyszeniu sygnału akustycznego w aparacie powietrznym: czekać na drugi sygnał udać się najkrótszą drogą do wyjścia z atmosfery zagrożonej zmniejszyc intensywność pracy Następne pytanie