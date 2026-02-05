Pożar gazociągu w Szczecinie! Ogień buchnął spod ziemi. Ewakuacja mieszkańców

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
Oliwia Rudnicka
Oliwia Rudnicka
2026-02-05 12:10

Dramatyczne sceny rozegrały się w czwartek, 5 lutego, rano na ulicy Łącznej w Szczecinie. Podczas rutynowych prac ziemnych doszło tam do uszkodzenia gazociągu, a ulatniający się gaz natychmiast stanął w płomieniach. Na miejscu błyskawicznie pojawiły się służby ratunkowe, które zabezpieczyły teren i ewakuowały mieszkańców pobliskiego budynku.

Gazociąg uszkodzony podczas prac ziemnych

Do zdarzenia doszło o godzinie 9:27 przy ul. Łącznej 1. Według wstępnych ustaleń, podczas prowadzonych prac ziemnych doszło do przypadkowego naruszenia instalacji gazowej. W wyniku uszkodzenia gaz zaczął się gwałtownie ulatniać, a następnie zapalił.

Jak przekazał asp. Dariusz Schacht, rzecznik Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, sytuacja była poważna, ale dzięki szybkiej reakcji służb udało się uniknąć tragedii.

- Nikt nie odniósł obrażeń na miejscu - poinformował strażak. - W chwili obecnej pracują służby.

Polecany artykuł:

Groźne zdarzenie na drodze ekspresowej S3. Ciężarowka wpadła w poślizg

Ewakuacja mieszkańców, strażacy w akcji

Ze względów bezpieczeństwa strażacy natychmiast zarządzili ewakuację pobliskiego budynku. Łącznie wyprowadzono 17 osób.

Na miejscu działały cztery zastępy straży pożarnej, a także grupy operacyjne z Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie. Równolegle pogotowie gazowe pracowało nad zakręceniem dopływu gazu i zabezpieczeniem uszkodzonego odcinka instalacji.

Sytuacja pod kontrolą, ale zagrożenie było realne

Strażacy podkreślają, że choć ogień był widoczny, najważniejsze było szybkie odcięcie dopływu gazu i zabezpieczenie terenu. Dzięki sprawnej koordynacji działań udało się opanować sytuację bez strat w ludziach.

Służby nadal pracują na miejscu, aby dokładnie ocenić stan instalacji i wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

Pożar gazociągu w Szczecinie
Galeria zdjęć 8
Sprawdź, czy możesz zostać strażakiem! Rozwiąż test!
Pytanie 1 z 5
Co powinien zrobić strażak po usłyszeniu sygnału akustycznego w aparacie powietrznym:
Mieszkańcy Ząbek o pożarze, który strawił budynek mieszkalny. "To niewyobrażalna tragedia"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GAZOCIĄG
POŻAR
STRAŻ POŻARNA
USZKODZONY GAZOCIĄG