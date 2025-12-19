Autobus potrącił 74-letnią rowerzystkę. Kierowca stracił prawo jazdy

Międzyzdroje: Autobus potrącił rowerzystkę. Kobieta w ciężkim stanie w szpitalu

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w poniedziałek, 15 grudnia, po południu na ul. Gryfa Pomorskiego w Międzyzdrojach. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 47-letni kierujący autobusem, wykonując manewr wyprzedzania rowerzystki, nie zachował należytej ostrożności i odległości. W konsekwencji doszło do zdarzenia, w wyniku którego 74-letnia kobieta wpadła pod koła pojazdu.

Rowerzystka w szpitalu, kierowca bez prawa jazdy

Poszkodowana z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala w Świnoujściu, gdzie udzielono jej niezbędnej pomocy medycznej.

W związku z rażącym naruszeniem przepisów ruchu drogowego policjanci zatrzymali prawo jazdy kierującemu autobusem. Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze wykonali wszystkie niezbędne czynności procesowe i zabezpieczyli ślady. W sprawie prowadzone są dalsze czynności, które pozwolą na dokładne wyjaśnienie przebiegu i okoliczności tego wypadku.

Apel policji o rozwagę

To zdarzenie jest dramatycznym przypomnieniem, jak niewiele potrzeba by zwykła droga zamieniła się w miejsce tragedii. Rowerzysta na drodze jest niechronionym uczestnikiem ruchu- bez karoserii, bez poduszek powietrznych, bez szans w starciu z dużym pojazdem.

Policjanci apelują do wszystkich kierujących o rozwagę i odpowiedzialność na drodze. Podczas wyprzedzania rowerzystów należy zachować szczególną ostrożność, bezpieczny odstęp oraz dostosować prędkość do panujących warunków. Czasem kilka sekund cierpliwości może zdecydować o czyimś zdrowiu, a nawet życiu.

