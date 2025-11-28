Ponad 80 wystawców i świąteczne przysmaki. Czym kusi Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczecinie?

Na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Szczecinie czeka na nas ponad 80 wystawców z różnych stron Polski i z zagranicy, prezentujących swoją ofertę w drewnianych domkach. Można tu znaleźć oryginalne ozdoby świąteczne, upominki pod choinkę, rękodzieło oraz wyjątkowe przysmaki.

- Wśród dekoracji znajdziemy nie tylko piękne wieńce i ośnieżone choinki, ale także ręcznie malowane bombki, pachnące świętami świece czy drewniane renifery - tłumaczy Celina Wołosz ze spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. - Jeśli szukamy pomysłów na prezenty, warto zajrzeć na stoiska z rękodziełem, ceramiką i lokalnymi pamiątkami. Zabawki, tekstylia, regionalne smakołyki czy aromatyczna kawa z najstarszej palarni doskonale nadają się na bożonarodzeniowy podarunek.

Nie brakuje również stoisk z gorącą czekoladą i grzanym winem, które są nieodłącznym elementem świątecznych jarmarków. To idealne miejsce, by poczuć magię świąt Bożego Narodzenia i znaleźć coś wyjątkowego dla siebie i swoich bliskich.

Karuzela wenecka, koło młyńskie i wiatrak. Atrakcje dla dużych i małych na Jarmarku w Szczecinie

Oprócz bogatej oferty handlowej, Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczecinie oferuje również liczne atrakcje dla wszystkich grup wiekowych. Na placu Adamowicza stanęła karuzela wenecka, która zachwyci najmłodszych, a w Alei Kwiatowej pojawiło się 15-metrowe koło młyńskie, z którego można podziwiać panoramę miasta. Oryginalną ozdobą placu Lotników jest natomiast 14-metrowy drewniany wiatrak, który dodaje jarmarkowi uroku.

- Miejscem, które powinien odwiedzić każdy, a już na pewno najmłodsi, jest Chatka Świętego Mikołaja, która stoi na placu Lotników - mówi Celina Wołosz. - Można tu wpisać się do pamiątkowej księgi, posłuchać bajek i napisać swój własny list. Domek jest wspólną inicjatywą Żeglugi Szczecińskiej i Anity Matczuk, która – podobnie jak w poprzednich latach – na Pogodnie, przy ul. Jana Styki 33, zbiera listy do Świętego Mikołaja. Wszystkie listy z marzeniami stworzone podczas Jarmarku w Chatce Mikołaja powinny być dostarczone przez nadawców do skrzynki na Pogodnie, skąd później polecą prosto do Laponii. Z kolei prosto do szczecińskich seniorów dostarczone zostaną listy napisane w Jemiołowym Zakątku, który tradycyjnie ulokowany jest w Alei Kwiatowej.

Występy artystyczne, spotkanie z Mikołajem i Instapunkty. Jak spędzić czas na Jarmarku?

Na scenie zlokalizowanej na placu Lotników odbywają się występy artystyczne, koncerty i animacje dla najmłodszych, w tym również spotkanie ze Świętym Mikołajem. W kilku miejscach pojawiły się również specjalne Instapunkty, w których można zrobić pamiątkowe zdjęcie i pochwalić się nim w mediach społecznościowych.

- Gigantyczny kubek, sanie Mikołaja, ramki na zdjęcia, wielka bombka, anioł oraz świetlne kurtyny to tylko część dekoracji, które zdobią trzy place w samym centrum miasta - podkreśla Celina Wołosz. - Świątecznych akcentów nie zabraknie także w innych przestrzeniach miasta.

Natomiast w Bombkodzielni można podzielić się z innymi niepotrzebnymi ozdobami choinkowymi. Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczecinie to nie tylko miejsce zakupów, ale również przestrzeń do wspólnego spędzania czasu i tworzenia świątecznych wspomnień.

Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy potrwa do 21 grudnia. Można go odwiedzać od poniedziałku do czwartku w godz. 13:00-20:00, w piątki od godz. 13:00 do 23:00, w soboty od 10:00 do 23:00 i w niedziele od 10:00 do 21:00. Szczegółowe informacje o jarmarku dostępne są na stronie internetowej https://www.kolorowaaleja.pl.