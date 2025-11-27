Tramwaj wjechał w kamienicę! Groźne zdarzenie na ulicy Parkowej w Szczecinie

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-11-27 10:39

Do groźnego zdarzenia doszło w czwartek przed południem, na skrzyżowaniu ulic Parkowej i Dubois w Szczecinie. Tramwaj wykoleił się na zakręcie i wjechał w ścianę kamienicy.

Szczecin SE Google News

Na ul. Parkowej w Szczecinie wykoleił się tramwaj. Uszkodzona kamienica i trzech poszkodowanych

Zdarzenie miało miejsce 27 listopada, około godz. 10:00. Tramwaj linii nr 11 jadący w kierunku placu Rodła, wypadł z szyn na zakręcie z ul. Dubois w Parkową i uderzył w kamienicę, poważnie uszkadzając fragment elewacji przy wejściu do budynku przy ulicy Parkowej 59. 

- Tramwajem podróżowało siedem osób - poinformował asp. Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. - W wyniku zdarzenia trzy osoby zostały poszkodowane.

Polecany artykuł:

Szczecin kupi używane tramwaje z Niemiec? Niekoniecznie. Jest też inna opcja

Służby w akcji. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia

Na miejscu pracują służby, które zabezpieczyły teren i ustalają okoliczności zdarzenia. Do działań skierowano pięć zastępów straży pożarnej. Na miejsce jedzie również nadzór budowlany, by ocenić uszkodzenia kamienicy.

Wiadomo, że motorniczy był trzeźwy.

Utrudnienia dla kierowców i pasażerów. Tramwaje kursują objazdem

Kierowcy i pasażerowie muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Zmienione zostały trasy tramwajów linii 5 i 11, które jeżdżą przez ul. Jana z Kolna i Wyszyńskiego.

- W tym rejonie czyli od placu Rodła do Stoczni Szczecińskiej uruchomiona została komunikacja zastępcza autobusowa - tłumaczy w rozmowie z Radiem ESKA Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Na chwilę obecną nie wiadomo jak długo potrwają utrudnienia spowodowane wykolejeniem tramwaju.

Wykolejenie tramwaju na ulicy Parkowej w Szczecinie
5 zdjęć
Znasz zasady pierwszej pomocy?
Pytanie 1 z 10
Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy:
Dlaczego w Szczecinie tramwaje jeżdżą tyłem?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYKOLEJENIE
TRAMWAJ
STRAŻ POŻARNA
TRAMWAJE SZCZECIN
TRAMWAJ WYPADEK