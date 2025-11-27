Tramwaj wjechał w kamienicę! Groźne zdarzenie na ulicy Parkowej w Szczecinie

Na ul. Parkowej w Szczecinie wykoleił się tramwaj. Uszkodzona kamienica i trzech poszkodowanych

Zdarzenie miało miejsce 27 listopada, około godz. 10:00. Tramwaj linii nr 11 jadący w kierunku placu Rodła, wypadł z szyn na zakręcie z ul. Dubois w Parkową i uderzył w kamienicę, poważnie uszkadzając fragment elewacji przy wejściu do budynku przy ulicy Parkowej 59.

- Tramwajem podróżowało siedem osób - poinformował asp. Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. - W wyniku zdarzenia trzy osoby zostały poszkodowane.

Służby w akcji. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia

Na miejscu pracują służby, które zabezpieczyły teren i ustalają okoliczności zdarzenia. Do działań skierowano pięć zastępów straży pożarnej. Na miejsce jedzie również nadzór budowlany, by ocenić uszkodzenia kamienicy.

Wiadomo, że motorniczy był trzeźwy.

Utrudnienia dla kierowców i pasażerów. Tramwaje kursują objazdem

Kierowcy i pasażerowie muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Zmienione zostały trasy tramwajów linii 5 i 11, które jeżdżą przez ul. Jana z Kolna i Wyszyńskiego.

- W tym rejonie czyli od placu Rodła do Stoczni Szczecińskiej uruchomiona została komunikacja zastępcza autobusowa - tłumaczy w rozmowie z Radiem ESKA Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Na chwilę obecną nie wiadomo jak długo potrwają utrudnienia spowodowane wykolejeniem tramwaju.

Znasz zasady pierwszej pomocy? Pytanie 1 z 10 Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy: wszystkich, ponieważ zawsze można wykonać część zadań ratunkowych tylko osób, które mają przygotowanie medyczne wszystkich, ale za popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna Następne pytanie