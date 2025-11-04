Szczecin kupi używane tramwaje z Niemiec? Niekoniecznie. Jest też inna opcja

Szczecin poluje na używane tramwaje. Czy to poprawi jakość komunikacji?

Szczecin wraz z władzami spółki Tramwaje Szczecińskie od dawna szuka możliwości zakupu używanych tramwajów, które przyspieszyłyby wymianę starego taboru na nowszy, choćby częściowo niskopodłogowy. Informacje o planach zakupu używanych tramwajów w Niemczech pojawiały się już wiele miesięcy temu, jednak do dziś nie dokonano żadnego zakupu. Czy rozmowy w tej sprawie wciąż trwają? Michał Przepiera, wiceprezydent Szczecina, zapewnia, że miasto intensywnie nad tym pracuje.

Nie tylko Berlin. Gdzie jeszcze Szczecin może szukać używanych tramwajów?

– Szukamy tramwajów częściowo lub w pełni niskopodłogowych i tu znowu się kłania kwestia powiększenia Zajezdni Pogodno, bowiem wiemy, że na Golęcin te tramwaje nie wjadą. Mogę zdradzić, że robimy rekonesans w Niemczech, Holandii oraz Belgii i mamy już kilka miast wytypowanych, od których moglibyśmy kupić tramwaje. Dostaliśmy też kilka ofert, ale one mówiąc szczerze były niepoważne, nawet w niemieckiej czy zachodniej prasie się ukazały takie artykuły, że te oferty są dziwne, bo tramwaje nie spełniają jakichś tam standardów podstawowych, natomiast działamy w tym temacie, żeby coś się udało sfinalizować – mówi w rozmowie z portalem transport-publiczny.pl.

Ile używanych tramwajów może trafić do Szczecina?

Wiceprezydent nie chce na razie mówić o liczbach kupowanych wagonów. Jak mówi, z doświadczeń z tego typu zakupami wynika, że najważniejsza jest pierwsza transakcja, która często może otworzyć drogę do kolejnych.

– Jeśli stronom podoba się współpraca, to często jest ona dalej kontynuowana, tak jak było z Tatrami z Berlina, że w trakcie trwania rozmów doszło do wyboru jeszcze lepszych wagonów. Dlatego myślę, że liczba wagonów będzie pochodną naszego rozpoznania i rozmów ze sprzedawcami – zwraca uwagę Michał Przepiera.

Berlin to naturalny kierunek dla Szczecina. Czy dogadają się po raz kolejny?

Jak przyznaje zastępca prezydenta Szczecina, miasto rozmawia z BVG Berlin, gdyż - jak twierdzi - jest to najbardziej naturalny kierunek, ze względu na wcześniejsze doświadczenia i małą odległość od Szczecina, co ułatwiłoby transport zakupionych tramwajów. Podkreśla jednak, że nie jest to jedyny potencjalny partner. Michał Przepiera dodaje, że rozmowy skupiają się głównie na miastach niemieckich oraz holenderskich. Wkrótce delegacja Tramwajów Szczecińskich ma odwiedzić potencjalnych sprzedających i na własne oczy zobaczyć oferowane Szczecinowi tramwaje, żeby lepiej zapoznać się różnym typem oferowanego taboru.

Szczecin potrzebuje nowych tramwajów

Aktualnie Szczecin czeka na nowe Moderusy Gamma, które mają zostać dostarczone do 2026 roku. Ten zakup jednak nie zaspokoi w pełni potrzeb miasta, więc kolejne zamówienia są kwestią czasu. Czy będą to fabrycznie nowe pojazdy, czy "używki" z zagranicy? Przekonamy się prawdopodobnie w ciągu najbliższych miesięcy. Jedno jest pewne - Szczecin bardzo potrzebuje nowoczesnych tramwajów.

