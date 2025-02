Szczecin może kupić tramwaje z Niemiec. Tylko czy Niemcy chcą je sprzedać?

Autor:

Przestarzały, wysokopodłogowy i często awaryjny tabor to czynnik, który zniechęca wielu mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej. Jeżdżące od kilkunastu lat po Szczecinie, niskopodłogowe "Swingi" czy kupione w ostatnich latach pojazdy, które niską podłogę mają tylko w niewielkiej części, nie rozwiązują problemu. Wprawdzie w najbliższym czasie Szczecin wzbogaci się o 4 nowe niskopodłogowe tramwaje, a jeśli miasto otrzyma środki z KPO, co jest coraz bardziej odległą wizją, może być ich nawet 12. To jednak wciąż za mało, by "uzdrowić" kulejący transport zbiorowy.

Pod koniec stycznia branżowy portal transport-publiczny.pl informował, że Tramwaje Szczecińskie nie wykluczają możliwości zakupu 30-40 używanych niskopodłogowych tramwajów GT6 z Berlina. Szczecińska spółka wysłała nawet wstępne zapytanie do berlińskiego przewoźnika BVG, jednak bez żadnych zobowiązań.

– Na dzień dzisiejszy spółka nie planuje zakupu używanego taboru, natomiast obserwuje rynek pojazdów używanych i w przypadku pojawienia się atrakcyjnej oferty, rozważy ją pod kątem cenowym i stanu technicznego oferowanego taboru - mówił Wojciech Jachim ze spółki Tramwaje Szczecińskie, cytowany przez portal transport-publiczny.pl, dodając, że korespondencja ma "charakter czysto informacyjny, bez żadnych deklaracji oraz zobowiązań".

Mówiąc krótko, plany zakupu tramwajów od stolicy Niemiec są bardzo ogólnikowe i nie ma żadnych gwarancji, że do ich realizacji dojdzie w najbliższym czasie. Do tego dochodzi również druga kwestia, a mianowicie, czy berlińskie przedsiębiorstwo transportowe w ogóle zamierza sprzedać swoje tramwaje. Odpowiedź na to pytanie próbowali uzyskać dziennikarze "Głosu Szczecińskiego".

- Tramwaje GT6 będą zastępowane przez nowsze składy i będą sprzedawane - poinformował cytowany przez portal gs24.pl Markus Falkner z firmy BVG. Jak dodał, pierwsze tramwaje z Berlina mogłyby zostać wystawione na sprzedaż pod koniec roku. Jednak czy Tramwaje Szczecińskie skorzystają z tej oferty? Biorąc pod uwagę dość "umiarkowane" zdecydowanie w tej kwestii, może się okazać, że znajdzie się inny chętny, a szansa odświeżenia chociaż części wyeksploatowanego taboru przejdzie Szczecinowi koło nosa.

Używane tramwaje z Niemiec nie są nowością w Szczecinie, a obecnie stanowią dużą część taboru. Przypomnijmy, w połowie lat 90. miasto kupiło w Niemczech używane pojazdy, które były nazywane "Helmutami". Ich charakterystyczną cechą był przycisk do otwierania drzwi, który nie był wcześniej spotykany w szczecińskich tramwajach. Pojazdy służyły mieszkańcom dwie kolejne dekady. W następnych latach do Szczecina przyjechało kolejnych kilkadziesiąt używanych tramwajów z Niemiec. Były to używane żółte Tatry z Berlina, które jeżdżą do dziś, a niektóre nawet nie zostały przemalowane na szczecińskie barwy. Ich żywot powoli dobiega już końca. Zakup fabrycznie nowych tramwajów, które je zastąpią przekracza możliwości finansowe miasta, więc wszystko wskazuje na to, że zakup kolejnych "używek" będzie koniecznością.

