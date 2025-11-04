Czy Szczecin zyska kolejową obwodnicę? Coraz większe poparcie dla inwestycji

Kolejowa Obwodnica Szczecina szansą na rozwój regionu? Eksperci są za!

Inicjatywę budowy nowej linii kolejowej wspiera Północna Izba Gospodarcza oraz eksperci Izby, którzy od lat zaznaczają, że transport intermodalny jest jednym z priorytetów stabilnego rozwoju gospodarczego regionu. Prezydent Szczecina Piotr Krzystek poinformował, że 31 października odbyło się spotkanie samorządowców i przedsiębiorców w sprawie Kolejowej Obwodnicy Szczecina.

"Wspólnie z m.in. Grupą Azoty Zakładami Chemicznymi Police, Portem Morskim Police, samorządowcami z Polic popieramy budowę zachodniego kolejowego obejścia Szczecina. Nowa linia to sprawniejszy transport, większe szanse rozwoju i przede wszystkim wyższe bezpieczeństwo mieszkańców"

– napisał Piotr Krzystek.

List intencyjny trafił do Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Infrastruktury.

Pod listem podpisali się m.in. prezydent Szczecina Piotr Krzystek, burmistrz Polic Krystian Kowalewski, członek zarządu powiatu polickiego Jacek Fabisiak, prezes Grupy Azoty Police Andrzej Dawidowski oraz prezes Portu Police Dariusz Budzik.

Nowa linia kolejowa, dedykowana przewozom towarowym, miałaby przebiegać na zachód od Szczecina, od Stobna do Polic. Dzięki niej transport towarów i surowców z portu oraz zakładów przemysłowych w Policach miałby być sprawniejszy, omijając jednocześnie gęsto zabudowane obszary miejskie.

Północna Izba Gospodarcza deklaruje wsparcie

Północna Izba Gospodarcza oraz eksperci Izby popierają budowę Kolejowej Obwodnicy Szczecina i deklarują gotowość do współpracy i zaangażowanie przy przekonywaniu merytorycznych ministerstw do idei inwestycji, która może stać się jednym z ważniejszych ogniw w budowaniu zrównoważonego transportu kolejowego w tej części Polski.

– Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina potrzebuje komplementarnego uzupełnienia, by oferować przedsiębiorcom możliwość zarówno drogowego, kolejowego jak i morskiego przewozu towarów. Taka inwestycja zapewne będzie kosztochłonna, ale to kolejny krok w budowie bezpiecznego, transportowego ekosystemu, który będzie gwarantować możliwość swobodnego transportu towarów ze Szczecina i przez nasz region. To dobry pomysł inwestycyjny i liczymy, że Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Obrony Narodowej pochyli się nad tymi ważnymi tematami – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej.

Kolejowy transport przyszłością Szczecina? "To bardziej ekologiczne i niezależne"

– Cieszy nas to, że władze samorządowe zajęły się tematem o którym Grupa CSL oraz nasi partnerzy, w tym naukowcy z Politechniki Morskiej oraz inni przedsiębiorcy sektora TSL mówili już dekadę temu. O idei połączenia nazywanego przez nas Towarową Koleją Metropolitalną mówiliśmy już dawno w kontekście rozbudowy infrastruktury, remontu łącznic i budowania możliwości transportowania towarów z portu w Szczecinie i portu w Policach do przedsiębiorców, ale także w inne części Europy czy świata. Od dawna transport kolejowy i intermodalny wraca do łask jako ten bardziej ekologiczny, ale jednocześnie bardziej niezależny np. od trudnych warunków drogowych i tego, że ciężkich samochodów na drogach jest coraz więcej – mówi Laura Hołowacz, prezes Grupy CSL.

– Ta inwestycja może liczyć na nasze pełne wsparcie i na pewno będzie ważnym krokiem w budowie silnego portu w Szczecinie i portu w Policach – dodaje Hanna Mojsiuk.

Czy Kolejowa Obwodnica Szczecina stanie się rzeczywistością? Czas pokaże, czy ministerstwa przychylą się do tej ważnej dla regionu inwestycji.

