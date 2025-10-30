Gigantyczna inwestycja za miliardy coraz bliżej. Przedsiębiorcy nie mają wątpliwości. „Najważniejsza inwestycja dekady”

Grzegorz Kluczyński
2025-10-30 12:58

Największa inwestycja drogowa w Zachodniopomorskiem nabiera realnych kształtów. Kilka dni temu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o rozstrzygnięciu przetargów na trzy odcinki Zachodniego Obejścia Szczecina, która połączy Kołbaskowo z Goleniowem. Część tej ważnej drogi będzie przebiegać najdłuższym w Polsce, 5-kilometrowym tunelem pod dnem Odry. Warta 8,3 miliarda złotych inwestycja cieszy nie tylko mieszkańców Szczecina i regionu, ale również zachodniopomorskich przedsiębiorców, którzy zgodnie twierdzą, że to "najważniejsza inwestycja dekady".

Gigantyczna inwestycja! Rusza budowa Zachodniego Obejścia Szczecina

Szczecin szykuje się na prawdziwą rewolucję komunikacyjną. Największa inwestycja drogowa w Zachodniopomorskiem nabiera realnych kształtów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnęła przetargi na trzy odcinki Zachodniej Obwodnicy Szczecina, która połączy Kołbaskowo z Goleniowem przez Police. Część tej ważnej drogi będzie przebiegać najdłuższym w Polsce, 5-kilometrowym tunelem pod dnem Odry.

8,3 miliarda złotych na Zachodnie Obejście Szczecina. „Najważniejsza inwestycja dekady”

Inwestycja warta 8,3 miliarda złotych cieszy nie tylko mieszkańców Szczecina i regionu, ale również zachodniopomorskich przedsiębiorców, którzy zgodnie twierdzą, że to "najważniejsza inwestycja dekady".

- To na pewno jedna z najlepszych wiadomości gospodarczych dekady. Zachodnie Obejście Szczecina to droga o wielkim znaczeniu gospodarczym, która może przyczynić się do wielopoziomowego rozwoju regionu – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Nowe przestrzenie inwestycyjne i uproszczony dojazd do zakładów pracy

Umowy z wykonawcami Zachodniego Obejścia Szczecina mają być podpisane jeszcze w tym roku, a całość ma kosztować ponad 8 miliardów złotych.

- Inwestycja uwolni wiele nowych terenów, które mogą być wykorzystane np. pod potrzeby inwestycji logistycznych. Oczywiście bardzo istotne jest również to, że droga zdynamizuje możliwość dotarcia do Zakładów Chemicznych Police i Polimerów Police – dodaje Hanna Mojsiuk.

Przedsiębiorcy dodają, że Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina wyprowadzi ruch ciężkich samochodów z miasta i zwiększy potencjał inwestycyjny miasta.

- To inwestycja o strategicznym znaczeniu dla całej metropolii, bo otwarte zostaną nowe przestrzenie inwestycyjne w Szczecinie, Policach i w miejscach przez które przebiegać będzie trasa obejścia. Tak jak tunel w Świnoujściu przyciągnął do tego miasta inwestorów, bo zauważyli oni, że można już sprawnie obsługiwać potoki towarowe dzięki lepszemu połączeniu drogowemu, tak samo może być w Policach – podkreśla Przemysław Hołowacz, dyrektor ds. rozwoju Grupy CSL

Partnerzy, podwykonawcy, zaplecze budowy – zachodniopomorskie firmy też zyskają

Lokalne firmy liczą na to, że duża inwestycja wygeneruje dla regionu zyski dwufalowo: podczas budowy i obsługi inwestycji oraz gdy będzie już gotowa.

- Nowi inwestorzy w regionie będą posiłkować się lokalnymi firmami transportowymi czy przewoźnikami drogowymi, więc w naturalny sposób obsługa inwestycji czy potem nowych potoków handlowych czy transportowych będzie odbywać się z udziałem firm ze Szczecina i okolic. Tutaj mówimy o inwestycji rozłożonej na wiele lat, więc będziemy obserwować raczej stopniowy progres wynikający z realizacji inwestycji, ale jej skala i spektakularny charakter na pewno z gospodarczego punktu widzenia przysłużą się transportowi i przewoźnikom drogowym – dodaje Dariusz Matulewicz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.

Plan realizacji inwestycji. Tunel pod Odrą gotowy w 2033 roku?

Wykonawcy będą mieli za zadanie opracować projekty wykonawcze i zrealizować roboty budowlane. Dla odcinków Kołbaskowo - Dołuje i Dołuje - Police zakończenie jest planowane w 2029 r. Natomiast odcinek Police - Goleniów będzie miał znacznie dłuższy czas realizacji, ze względu na konieczność wydrążenia i wyposażenia dwunawowego tunelu pod Odrą o długości 5 km. Zakłada się, że kierowcy z tego odcinka skorzystają w 2033 r.

