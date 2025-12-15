Kamienica z XIX wieku kryje niezwykłe polichromie. Odkrycie zapiera dech w piersiach

Historyczne malatury, które ozdabiają zarządzaną przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego kamienicę w centrum miasta, mają szansę odzyskać swój dawny blask. Na prace konserwatorskie przejazdu bramnego przy ulicy Śląskiej 41 Wspólnota Mieszkaniowa pozyskała dotację Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

- Za nami pierwszy etap prac, w którym udało się odkryć dobrze zachowane, oryginalne polichromie, które w drugim etapie, będzie można poddać rekonstrukcji i przywrócić ich pierwotny, XIX - wieczny charakter – mówi Grażyna Szotkowska, prezes Szczecińskiego TBS.

W połączeniu z szeregiem prac remontowych, równolegle realizowanych w tym miejscu, kamienica ma szansę odzyskać swój dawny blask. Tegoroczna dotacja BMKZ opiewała na kwotę 250 tys. zł., wniosek na realizację kolejnych prac w 2026 r. został już złożony. Obecnie w kamienicy trwa również remont elewacji frontowej budynku, docieplenie elewacji od strony podwórza, kompleksowy remont instalacji elektrycznej i domofonowej, a także remont klatki schodowej. Ponadto Wspólnota realizuje wymianę pionów instalacji wod.-kan. i poziomów w piwnicach. Prace związane z remontem części wspólnych elewacji i klatki schodowej potrwają do lipca 2026 roku.

Historyczne malowidła znów zachwycą

Odkrycie historycznych polichromii w kamienicy w Szczecinie to prawdziwa sensacja. Dzięki staraniom konserwatorów i wsparciu finansowemu miasta, te niezwykłe malowidła odzyskają swój dawny blask i będą cieszyć oczy mieszkańców oraz turystów.

