To odnaleziono na wyspie w centrum miasta. Tajemnice z przeszłości znajdowały się metr pod ziemią

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-11-17 12:07

Szczecińska wyspa Łasztownia odsłania swoje sekrety. Pod ziemią, na działkach przy ul. Zbożowej i ul. Św. Floriana, archeolodzy natrafili na fundamenty i piwnice przedwojennych budynków. W miejscu dawnych kamienic i portowych magazynów w przyszłości powstaną nowoczesne inwestycje – teatr i osiedle mieszkaniowe. Zanim to jednak nastąpi, możemy podziwiać relikty przeszłości tego miejsca.

Szczecin SE Google News

Dawne fundamenty przy ul. Zbożowej

Na działce przy ul. Zbożowej, gdzie w najbliższych latach stanie nowa siedziba Teatru Współczesnego, odsłonięto fundamenty dawnych warsztatów i magazynów portowych. Archeolodzy podkreślają, że to świadectwo tętniącego życiem zaplecza gospodarczego Szczecina sprzed wojny.

- Wśród znalezisk znalazły się także fragmenty ceramiki, elementy metalowe, a także drobne przedmioty codziennego użytku, świadczące o charakterze dawnej działalności na wyspie - tłumaczy Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji. - Każde z nich jest dokumentowane, fotografowane i opisywane, zanim trafi do opracowania konserwatorskiego.

Archeolodzy mają nadzieję trafić nawet na rzeczy pochodzące ze średniowiecza, które będą związane z pierwszym osadnictwem na wyspie. Ze względu na ograniczone źródła pisane każde znalezisko może znacząco poszerzyć wiedzę o początkach portu szczecińskiego.

Dokumentacja znalezisk ma zostać zachowana, a nowoczesny teatr – z dużą sceną i widownią na 450 miejsc, salami kameralnymi i przestrzeniami edukacyjnymi – ma stać się nową wizytówką miasta.

Pozostałości spichlerzy przy ul. Zbożowej

i

Autor: Grzegorz Kluczyński

Polecany artykuł:

Kolorowe ptaki znów zdobią Park Kasprowicza. To najbardziej kolorowa rzeźba w m…

Przedwojenne piwnice przy ul. Św. Floriana

Kilkaset metrów dalej, na prywatnej działce przy ul. Św. Floriana, odkryto fundamenty i piwnice przedwojennej zabudowy mieszkaniowej. Choć przez lata teren zajmowały budynki Energopolu, pod ich konstrukcjami kryły się ślady dawnego życia mieszkańców Łasztowni. Działka została sprzedana przez syndyka masy upadłościowej, a nowym właścicielem jest deweloper ATAL S.A., który planuje tu wielorodzinny projekt mieszkaniowy. Zanim ruszy budowa, archeolodzy dokumentują pozostałości dawnych kamienic, które tworzyły tkankę tej części miasta.

Fundamenty dawnych kamienic przy ul. Św. Floriana

i

Autor: Grzegorz Kluczyński

Łasztownia – nowe serce Szczecina

Łasztownia od kilku lat przechodzi intensywną rewitalizację. Miasto traktuje ją jako „nowe serce Szczecina” – przestrzeń kultury, rozrywki i mieszkalnictwa. W planach są bulwary spacerowe, gastronomia, zabudowa śródmiejska i miejsca spotkań. Władze podkreślają, że inwestycje mają łączyć nowoczesność z historią, tak aby dawne fundamenty i portowa przeszłość stały się inspiracją dla przyszłości.

Co już zostało zrealizowane

Łasztownia to dziś nie tylko plac budowy, ale także miejsce, które odzyskało życie. Zrealizowano tu m.in.:

  • Odnowienie pierwszych budynków dawnej miejskiej rzeźni, które dziś pełnią funkcje kulturotwórcze.
  • Biurowiec Lastadia Office, który przyciągnął nowoczesne firmy i nadał wyspie biznesowy charakter.
  • Rewitalizację bulwarów nad Odrą, które stały się ulubionym miejscem spacerów i spotkań.
  • Morskie Centrum Nauki, nową atrakcję edukacyjną i turystyczną, prezentującą historię i przyszłość żeglugi.
  • Infrastrukturę Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, w tym przystanek Łasztownia i nowe parkingi.
  • Inwestycje deweloperskie: Grand Bulwar przy ul. Św. Floriana i JW Construction przy ul. Celnej, które wprowadzają na Łasztownię nową zabudowę mieszkaniową i usługową.
Nowe osiedle i bulwar na Łasztowni

i

Autor: Grzegorz Kluczyński Nowe osiedle i bulwar na Łasztowni

Polecany artykuł:

Burzą historyczne budynki na szczecińskiej Łasztowni? Konserwator zabytków tłum…

Historia spotyka przyszłość

Odkryte fundamenty przypominają, że Łasztownia była przez wieki miejscem pracy, handlu i życia codziennego. Dziś staje się przestrzenią kultury, mieszkalnictwa i rekreacji. Nowy Teatr Współczesny ma być architektoniczną wizytówką miasta, a inwestycje deweloperskie przyciągną nowych mieszkańców. Łasztownia – wyspa w centrum Szczecina – odsłania swoje tajemnice sprzed dekad, jednocześnie szykując się na przyszłość, która ma uczynić ją zupełnie nowym miejscem na mapie Szczecina.

Odkrycia na Łasztowni
90 zdjęć
QUIZ: "Poniemiecki" czy współczesny? Rozpoznajesz te budynki w Szczecinie?
Pytanie 1 z 12
Jeden z najbardziej charakterystycznych budynków na placu Orła Białego to:
QUIZ: przedwojenne czy współczesne?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

INWESTYCJE
ODKRYCIE ARCHEOLOGICZNE ZACHODNIOPOMORSKIE
ŁASZTOWNIA SZCZECIN
HISTORIA SZCZECINA
ODKRYCIA ARCHEOLOGICZNE
INWESTYCJE SZCZECIN
TEATR WSPÓŁCZESNY