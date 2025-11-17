Dawne fundamenty przy ul. Zbożowej

Na działce przy ul. Zbożowej, gdzie w najbliższych latach stanie nowa siedziba Teatru Współczesnego, odsłonięto fundamenty dawnych warsztatów i magazynów portowych. Archeolodzy podkreślają, że to świadectwo tętniącego życiem zaplecza gospodarczego Szczecina sprzed wojny.

- Wśród znalezisk znalazły się także fragmenty ceramiki, elementy metalowe, a także drobne przedmioty codziennego użytku, świadczące o charakterze dawnej działalności na wyspie - tłumaczy Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji. - Każde z nich jest dokumentowane, fotografowane i opisywane, zanim trafi do opracowania konserwatorskiego.

Archeolodzy mają nadzieję trafić nawet na rzeczy pochodzące ze średniowiecza, które będą związane z pierwszym osadnictwem na wyspie. Ze względu na ograniczone źródła pisane każde znalezisko może znacząco poszerzyć wiedzę o początkach portu szczecińskiego.

Dokumentacja znalezisk ma zostać zachowana, a nowoczesny teatr – z dużą sceną i widownią na 450 miejsc, salami kameralnymi i przestrzeniami edukacyjnymi – ma stać się nową wizytówką miasta.

Przedwojenne piwnice przy ul. Św. Floriana

Kilkaset metrów dalej, na prywatnej działce przy ul. Św. Floriana, odkryto fundamenty i piwnice przedwojennej zabudowy mieszkaniowej. Choć przez lata teren zajmowały budynki Energopolu, pod ich konstrukcjami kryły się ślady dawnego życia mieszkańców Łasztowni. Działka została sprzedana przez syndyka masy upadłościowej, a nowym właścicielem jest deweloper ATAL S.A., który planuje tu wielorodzinny projekt mieszkaniowy. Zanim ruszy budowa, archeolodzy dokumentują pozostałości dawnych kamienic, które tworzyły tkankę tej części miasta.

Łasztownia – nowe serce Szczecina

Łasztownia od kilku lat przechodzi intensywną rewitalizację. Miasto traktuje ją jako „nowe serce Szczecina” – przestrzeń kultury, rozrywki i mieszkalnictwa. W planach są bulwary spacerowe, gastronomia, zabudowa śródmiejska i miejsca spotkań. Władze podkreślają, że inwestycje mają łączyć nowoczesność z historią, tak aby dawne fundamenty i portowa przeszłość stały się inspiracją dla przyszłości.

Co już zostało zrealizowane

Łasztownia to dziś nie tylko plac budowy, ale także miejsce, które odzyskało życie. Zrealizowano tu m.in.:

Odnowienie pierwszych budynków dawnej miejskiej rzeźni, które dziś pełnią funkcje kulturotwórcze.

Biurowiec Lastadia Office, który przyciągnął nowoczesne firmy i nadał wyspie biznesowy charakter.

Rewitalizację bulwarów nad Odrą, które stały się ulubionym miejscem spacerów i spotkań.

Morskie Centrum Nauki, nową atrakcję edukacyjną i turystyczną, prezentującą historię i przyszłość żeglugi.

Infrastrukturę Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, w tym przystanek Łasztownia i nowe parkingi.

Inwestycje deweloperskie: Grand Bulwar przy ul. Św. Floriana i JW Construction przy ul. Celnej, które wprowadzają na Łasztownię nową zabudowę mieszkaniową i usługową.

Nowe osiedle i bulwar na Łasztowni

Historia spotyka przyszłość

Odkryte fundamenty przypominają, że Łasztownia była przez wieki miejscem pracy, handlu i życia codziennego. Dziś staje się przestrzenią kultury, mieszkalnictwa i rekreacji. Nowy Teatr Współczesny ma być architektoniczną wizytówką miasta, a inwestycje deweloperskie przyciągną nowych mieszkańców. Łasztownia – wyspa w centrum Szczecina – odsłania swoje tajemnice sprzed dekad, jednocześnie szykując się na przyszłość, która ma uczynić ją zupełnie nowym miejscem na mapie Szczecina.