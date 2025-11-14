Kolorowe ptaki znów zdobią Park Kasprowicza. To najbardziej kolorowa rzeźba w mieście

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-11-14 19:00

Są jednym z najbardziej charakterystycznych elementów Parku Kasprowicza w Szczecinie. Najbardziej kolorowa rzeźba w Szczecinie, czyli "Ogniste Ptaki" Władysława Hasiora, właśnie przeszła gruntowną modernizację i ponownie cieszy oczy mieszkańców, wyróżniając się na tle jesiennego krajobrazu.

Szczecin SE Google News

"Ogniste Ptaki" mają już 50 lat

Rzeźba „Ogniste Ptaki” skończyła właśnie 50 lat. Została zaprojektowana przez Władysława Hasiora z okazji jego indywidualnej wystawy w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w 1975 r. Początkowo ustawiona na skarpie przy zamku, w kolejnych latach była przenoszona. W 1980 r. trafiła na plac Zgody. W latach 90. rzeźby Hasiora trafiły do magazynu, a w 1994 r. zostały zamontowane na 26-metrowym betonowym pomoście przy Teatrze Letnim i jeziorze Rusałka w Parku Kasprowicza.

Polecany artykuł:

Kot Gacek w wielkim formacie. Mural z "Królem Śródmieścia" prawie gotowy

Rzeźba Władysława Hasiora odzyskała dawny blask

Niestety przez ostatnie lata instalacja ulegała stopniowej degradacji. Dopiero w połowie 2025 roku miasto zapowiedziało jej modernizację. Prace prowadzone pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków trwały kilka tygodni i kosztowały około 150 tysięcy złotych.

Kolorystyka i forma instalacji została odtworzona na podstawie archiwalnych zdjęć i projektów. Rzeźba została również wzbogacona o brakujące elementy. Odtworzony został m.in. pierwszy ze stalowych ptaków znajdujących się na postumencie, uzupełniono konstrukcję o małe ptaki, naprawiono „drabinę do nieba i słońca”.

Przy „Ognistych Ptakach” ma również stanąć tablica informująca o zakazie wstępu na zabytkowy obiekt. To właśnie wchodzenie na rzeźbę było główną przyczyną zniszczeń.

Koszalin też ma swoje "Ptaki Hasiora"

Hasior, znany z tworzenia prowokacyjnych i symbolicznych instalacji, stworzył również siostrzaną rzeźbę „Płonące Ptaki” w Koszalinie, która stylistycznie i tematycznie nawiązuje do szczecińskiej kompozycji. Rzeźba znajduje się na wzniesieniu obok budynków Politechniki Koszalińskiej.

Ogniste Ptaki w Parku Kasprowicza w Szczecinie
31 zdjęć
QUIZ: "Poniemiecki" czy współczesny? Rozpoznajesz te budynki w Szczecinie?
Pytanie 1 z 12
Jeden z najbardziej charakterystycznych budynków na placu Orła Białego to:
QUIZ: przedwojenne czy współczesne?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PARK KASPROWICZA SZCZECIN
RZEŹBA
ZABYTKI SZCZECIN
OGNISTE PTAKI RZEŹBA SZCZECIN
MODERNIZACJA
ZABYTEK
RENOWACJA