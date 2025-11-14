"Ogniste Ptaki" mają już 50 lat

Rzeźba „Ogniste Ptaki” skończyła właśnie 50 lat. Została zaprojektowana przez Władysława Hasiora z okazji jego indywidualnej wystawy w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w 1975 r. Początkowo ustawiona na skarpie przy zamku, w kolejnych latach była przenoszona. W 1980 r. trafiła na plac Zgody. W latach 90. rzeźby Hasiora trafiły do magazynu, a w 1994 r. zostały zamontowane na 26-metrowym betonowym pomoście przy Teatrze Letnim i jeziorze Rusałka w Parku Kasprowicza.

Rzeźba Władysława Hasiora odzyskała dawny blask

Niestety przez ostatnie lata instalacja ulegała stopniowej degradacji. Dopiero w połowie 2025 roku miasto zapowiedziało jej modernizację. Prace prowadzone pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków trwały kilka tygodni i kosztowały około 150 tysięcy złotych.

Kolorystyka i forma instalacji została odtworzona na podstawie archiwalnych zdjęć i projektów. Rzeźba została również wzbogacona o brakujące elementy. Odtworzony został m.in. pierwszy ze stalowych ptaków znajdujących się na postumencie, uzupełniono konstrukcję o małe ptaki, naprawiono „drabinę do nieba i słońca”.

Przy „Ognistych Ptakach” ma również stanąć tablica informująca o zakazie wstępu na zabytkowy obiekt. To właśnie wchodzenie na rzeźbę było główną przyczyną zniszczeń.

Koszalin też ma swoje "Ptaki Hasiora"

Hasior, znany z tworzenia prowokacyjnych i symbolicznych instalacji, stworzył również siostrzaną rzeźbę „Płonące Ptaki” w Koszalinie, która stylistycznie i tematycznie nawiązuje do szczecińskiej kompozycji. Rzeźba znajduje się na wzniesieniu obok budynków Politechniki Koszalińskiej.