Kot Gacek w wielkim formacie. Mural z "Królem Śródmieścia" prawie gotowy

Kot Gacek – od lokalnej atrakcji do światowej sławy

Gacek mieszkał w budce przy ulicy Kaszubskiej w Szczecinie. Mimo że okoliczni mieszkańcy znali go od lat, to dopiero w 2023 roku jego sława dotarła do reszty kraju, a nawet poza jego granice. Wszystko za sprawą użytkowników Google Maps, którzy uznali Gacka za lokalną atrakcję. Na punkcie kota zapanowało prawdziwe szaleństwo. Turyści, także ci zagraniczni, tłumnie odwiedzali miasto, aby poznać Gacka osobiście. Artykuły o szczecińskim kocurze opublikowały największe magazyny informacyjne na świecie, takie jak "The Washington Post", "The Guardian" czy magazyn "People". W sklepach pojawiły się nawet upominki z wizerunkiem "Króla Śródmieścia", a w sąsiedztwie miejsca, w którym przebywał Gacek, powstała kawiarnia jego imienia.

Obecnie Gacek przebywa na zasłużonej emeryturze w domu z trzyosobową rodziną i innymi kotami. Po kuracji odchudzającej wygląda już zupełnie inaczej i nie przypomina siebie z czasów, gdy mieszkał na ulicy Kaszubskiej.

Ekologiczny mural dla "Króla Śródmieścia"

Mural z podobizną najbardziej znanego w ostatnich latach kota powstaje przy ul. Rugiańskiej 34-35 w Szczecinie.

– To jeden z 11 ekologicznych murali tworzonych na Pomorzu Zachodnim. Ekologicznych, bo są malowane farbami fotokatalicznymi – innowacyjną powłoką, która pod wpływem światła oczyszcza powietrze – mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Dwutlenek tytanu znajdujący się w farbie, w obecności tlenu i wilgoci, rozkłada zanieczyszczenia takie jak smog, alergeny, bakterie, grzyby i wirusy, neutralizując je do nieszkodliwych substancji.

To mieszkańcy Pomorza Zachodniego wybrali projekt

Ogłoszony przez Pomorze Zachodnie konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wpłynęło 87 projektów. Dużym zaangażowaniem wykazali się także mieszkańcy, którzy w pierwszym etapie mieli możliwość w głosowaniu internetowym wskazać swoich faworytów (z tej możliwości skorzystało ponad 13 tys. osób). W kolejnym etapie głosy oddali członkowie komisji konkursowej. O wyborze najlepszych grafik zdecydowały głosy mieszkańców i komisji konkursowej.

Łącznie powstanie 11 murali ekologicznych w różnych lokalizacjach regionu. W drodze konkursu, w trybie zamówienia z wolnej ręki, wybrano ostatecznie dwóch wykonawców: Bartosza Podlewskiego z Warszawy i Michała Szarko ze Szczecina.

Bartosz Podlewski namaluje 7 murali w następujących lokalizacjach: Białogard, Boleszkowice, Golczewo, Kołobrzeg, Stargard, Stepnica i Szczecin. Michał Szarko namaluje 4 murale w następujących lokalizacjach: Czaplinek, Dziwnów, Postomino i Resko.

"Pomorze Zachodnie – Zielony Region"

Murale ekologiczne są realizowane w ramach projektu „Pomorze Zachodnie- Zielony Region- etap II” finansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.23 Ochrona przyrody i jej zasobów.

Wielkoformatowe dzieło z kotem Gackiem wciąż jest jeszcze ukryte pod rusztowaniami, więc na pełny efekt poczekamy jeszcze co najmniej kilka dni. Już teraz jednak wiadomo, że będzie to wyjątkowa atrakcja turystyczna Szczecina, która przyciągnie miłośników zwierząt i sztuki z całej Polski i być może również spoza jej granic.

