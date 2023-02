Kot Gacek zdobywa świat! O szczecińskiej atrakcji usłyszeli już daleko poza granicami kraju

Policja szuka człowieka w kapeluszu. To prawdopodobnie on przyniósł niewybuch do urzędu w Gryfinie

"Król szczecińskiego Śródmieścia"

Gacek, mimo iż jest pospolitym kotem, wyróżnia się na tle innych przedstawicieli swojego gatunku. Od kilku lat mieszka w niewielkiej budce ustawionej pod ścianą kamienicy przy ul. Kaszubskiej. Tam można spotkać go najczęściej, chociaż bywa równie często widziany na znajdującym się nieopodal deptaku prowadzącym do Galerii Kaskada. Jego ulubionym zajęciem jest spanie i jedzenie - co też doskonale widać po jego "gabarytach". Chociaż wydaje się, że nic go nie interesuje i mówiąc kolokwialnie: "ma na wszystko wywalone", Gacek jest przyjaźnie nastawiony do ludzi. Czasem daje się pogłaskać, chętnie też przyjmuje prezenty w postaci kocich przysmaków. Znają go zarówno "tubylcy" jak i mieszkańcy innych części miasta. Gacek po prostu jest bardzo ważną personą - nie tylko na ul. Kaszubskiej, ale również w całym Śródmieściu.

Sława kota Gacka przekracza granice Polski

O Gacku zrobiło się głośno w całej Polsce na początku lutego. Niespodziewanie ruszyła prawdziwa "lawina". O szczecińskim kocie napisały m.in. takie portale jak Gazeta.pl, AszDziennik, Donald.pl, Interia czy TVN24. To jednak nie koniec. "Król Śródmieścia" został również opisany na łamach zagranicznych blogów i portali, m.in. The First News i Pain In The Bud. Gacek został również zauważony przez użytkowników serwisu Reddit.

"Awans" w Google

Koci celebryta ze Szczecina doczekał się swojej "pinezki" w Mapach Google, gdzie cieszy się ogromną popularnością. Jeszcze kilka dni temu, według ponad 800 opinii użytkowników serwisu, kot Gacek został okrzyknięty jedną z największych atrakcji Szczecina, ze średnią oceną 4,9 gwiazdek w pięciostopniowej skali. Te dane są już jednak nieaktualne. Według stanu na dzień 14 lutego 2023 r. Gacek ma już ponad 2700 opinii, a średnia ocena wzrosła do 5,0.

