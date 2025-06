W Parku Kasprowicza w Szczecinie uroczyście odsłonięto głaz pamiątkowy poświęcony rodzinie Quistorpów – dawnym właścicielom tych terenów i fundatorom parku. To symboliczne wydarzenie zamyka pewien rozdział w historii miasta i honoruje zasługi tych, którzy przyczynili się do jego rozwoju. To również spełnienie obietnicy danej w 1908 roku przez ówczesnego nadburmistrza Friedricha Ackermanna, który zapowiadał upamiętnienie rodziny Quistorpów pamiątkowym głazem.

Historyczne zawirowania sprawiły, że nie doszło do realizacji tych planów. Dopiero po wielu latach, z inicjatywą upamiętnienia rodziny Quistorpów i ustawienia pamiątkowego głazu wyszło stowarzyszenie Nasze Wycieczki, które od lat zabiegało o „przywrócenie pamięci o słynnej rodzinie przedwojennych szczecińskich filantropów”.

Ważący ponad 17 ton głaz został przywieziony do Szczecina pod koniec marca. Został ustawiony nieopodal Pomnika Czynu Polaków, tuż przy remontowanej alei Fałata. Odsłonięcie monumentu odbyło się w piątek, 27 czerwca. Zostało na nim wykute nazwisko Quistorp, a obok stanęła tablica informacyjna.

Kim był Johannes Quistorp?

Johannes Quistorp, który żył w latach 1822-1899, był jednym z najbogatszych i najbardziej wpływowych mieszkańców ówczesnego Stettina. Największą sławę przyniosła mu jednak działalność filantropijna. Johannes Quistorp ufundował szpital i zakład dla sierot Bethanien Zbudował również dzielnicę willową Westend, znaną dziś jako Łękno. Na terenach należących do rodziny Quistorpów, syn Johannesa, Martin stworzył wielki park, który przekazał mieszkańcom. To obecny Park Kasprowicza.

Na cześć Johannesa Quistorpa, w obecnym Lesie Arkońskim powstała również okazała wieża, która wskutek działań wojennych nie przetrwała do dnia dzisiejszego. Obecnie spacerując leśnymi ścieżkami, możemy podziwiać jej pozostałości. Zachował się jedynie parter budowli, w którym przed wojną mieściła się elegancka restauracja i fragment pierwszego piętra, które było podstawą wieży.