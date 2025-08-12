Driftował na rondzie w Kołobrzegu! Szybko tego pożałował

Kierowca zaczął driftować na rondzie wśród innych samochodów. Dostał wielki mandat

Zamiast wyszaleć się na torze samochodowym albo chociaż na jakimś wielkim i pustym placu, ten kierowca Mercedesa postanowił zrobić parę popisów na szosie pośrodku zwyczajnej ulicy. A dokładnie na Rondzie Solidarności w Kołobrzegu. Zapewne nie wiedział, że jego popisy nagrywają kamery miejskiego monitoringu. Specjalnie wprowadził samochód w poślizg, driftując wśród innych, zaskoczonych tymi wyczynami kierowców, ale szybko został złapany przez policjantów z grupy SPEED. Jechali nieoznakowanym radiowozem i zatrzymali mężczyznę. Widok mandatu zapewne sprawił, że nogi się pod nim ugięły. Nie będzie tanio! Kierowca, który zaszalał na rondzie w Kołobrzegu, został ukarany mandatem karnym w wysokości 3000 złotych oraz 10 punktami karnymi.

"Funkcjonariusze zapowiadają, że takie zachowania będą stanowczo eliminowane z dróg powiatu kołobrzeskiego"

Policjanci apelują o rozsądek na drodze. Tak piszą na swojej stronie internetowej: "Policja przypomina, że brawura i popisy za kierownicą mogą skończyć się tragicznie. Funkcjonariusze zapowiadają, że takie zachowania będą stanowczo eliminowane z dróg powiatu kołobrzeskiego. Zgodnie z art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń, kto na drodze publicznej, miejscu do tego przeznaczonym lub w strefie zamieszkania lub ruchu, prowadzi pojazd w sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny albo karze nagany. W omawianym przypadku, świadome wprowadzenie pojazdu w poślizg jest wyraźnym naruszeniem tego przepisu, co skutkowało nałożeniem mandatu i punktów karnych".

🏎️🚔 Driftował na rondzie, obok jechał nieoznakowany radiowóz. Niebezpieczna jazda w Kołobrzegu skończyła się wysokim mandatem dla kierowcy Mercedesa 😲WIĘCEJ 👇👇👇https://t.co/rVzN5nCDAU@PolskaPolicja pic.twitter.com/wiieyNf8TS— KWP w Szczecinie (@KWPwSzczecinie) August 12, 2025