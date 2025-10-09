"Uzdrowiciel" z narkotykami i mrocznymi rytuałami! Dariusz T. oskarżony o straszne czyny

Prokurator Rejonowy w Gryfinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi T. (lat 62) i Łukaszowi M. (lat 41).

Dariuszowi T. zarzucono m.in. przeciwko wolności seksualnej na szkodę dwóch kobiet. Grozi mu nawet 20 lat więzienia! Młodszemu z mężczyzn grozi 10 lat odsiadki.

Zachodniopomorskie: Dariusz T. i Łukasz M. oskarżeni

Według ustaleń Prokuratury Rejonowej w Gryfinie, mężczyźni działali na terenie posesji w powiecie gryfińskim. To tam Dariusz T. urządzał „rytuały” i „ceremonie uzdrawiające”, podczas których podawał uczestnikom substancje odurzające i psychotropowe, sprowadzane nielegalnie z Holandii. Podczas tych spotkań – jak wynika z akt sprawy – doszło do dramatycznych wydarzeń. Dariusz T. miał dopuścić się czterech przestępstw przeciwko wolności seksualnej na dwóch kobietach, które wzięły udział w jego warsztatach.

Pójdą siedzieć na długie lata?

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie poinformowała nas, że obaj podejrzani zostali zatrzymani i trafili do aresztu. Dariusz T., choć nigdy wcześniej nie był karany, nie przyznał się do winy. Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Łukasz M., który wcześniej miał już na koncie podobne przestępstwa, przyznał się do udziału w narkotykowym procederze. W jego przypadku kara może sięgnąć 10 lat pozbawienia wolności.

- Akt oskarżenia trafił już do Sądu Okręgowego w Szczecinie - podsumowuje rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

