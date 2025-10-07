Quiz. Oryginał czy podróbka? Tylko nieliczni rozpoznają prawdziwe logo

Oryginał czy podróbka?

Logo to znak rozpoznawczy każdej firmy — proste, kultowe, niezmienne… ale czy na pewno? W naszym quizie „Oryginał czy podróbka?” zestawiamy ze sobą niemal identyczne wersje znanych logotypów. Jeden to oryginał, drugi — sprytna fałszywka z subtelną modyfikacją. Czasem to lekko zmieniony kształt, innym razem inna krzywizna, kolor lub czcionka. Efekt? Mózg się gotuje, a pewność siebie znika szybciej niż promocje w dyskontach!

Czy jesteś w stanie rozpoznać fałszywkę?

To nie jest zabawa dla przypadkowych klikaczy. Tu liczy się oko do detalu, pamięć wizualna i nerwy ze stali. Nawet osoby pracujące w reklamie łapią się za głowę, a specjaliści od brandingu zgrzytają zębami. Bo kto nie zna tych logotypów? A jednak… wielu się myli.

Quiz: Oryginał czy podróbka? Pytanie 1 z 20 Które logo tej znanej sieci fast-foodów jest oryginalne? Następne pytanie

