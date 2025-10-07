Quiz. Oryginał czy podróbka? Tylko nieliczni rozpoznają prawdziwe logo

Grzegorz Kluczyński
2025-10-07 5:29

Myślisz, że rozpoznasz logotypy największych sieci sklepów, fast-foodów i globalnych gigantów? Odróżniasz oryginały od podróbek bez mrugnięcia okiem? Uważaj! Ta łamigłówka potrafi zmylić nawet tych, którzy uważają się za największych znawców. Wykaż się spostrzegawczością, rozwiąż quiz i postaraj się nie "wyłożyć" już na trzecim pytaniu!

Oryginał czy podróbka? Rozwiąż quiz!

Autor: Wygenerowane przez AI
Oryginał czy podróbka?

Logo to znak rozpoznawczy każdej firmy — proste, kultowe, niezmienne… ale czy na pewno? W naszym quizie „Oryginał czy podróbka?” zestawiamy ze sobą niemal identyczne wersje znanych logotypów. Jeden to oryginał, drugi — sprytna fałszywka z subtelną modyfikacją. Czasem to lekko zmieniony kształt, innym razem inna krzywizna, kolor lub czcionka. Efekt? Mózg się gotuje, a pewność siebie znika szybciej niż promocje w dyskontach!

Quiz. Te slogany reklamowe zna każdy. Potrafisz dopasować je do marki? Wynik 10…

Czy jesteś w stanie rozpoznać fałszywkę?

To nie jest zabawa dla przypadkowych klikaczy. Tu liczy się oko do detalu, pamięć wizualna i nerwy ze stali. Nawet osoby pracujące w reklamie łapią się za głowę, a specjaliści od brandingu zgrzytają zębami. Bo kto nie zna tych logotypów? A jednak… wielu się myli.

Quiz: Oryginał czy podróbka?
Pytanie 1 z 20
Które logo tej znanej sieci fast-foodów jest oryginalne?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Niemcy skopiowali szczeciński Teatr Letni?
