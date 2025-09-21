Reklama to nie tylko obraz i dźwięk — to emocje, wspomnienia i hasła, które potrafią zostać z nami na lata. Od lat 90. po dziś dzień, reklamy bombardują nas z ekranów telewizorów, billboardów i internetu. Ale tylko nieliczne slogany przetrwały próbę czasu. Najlepsze hasła reklamowe stają się częścią kultury, cytowane w rozmowach, memach i nawet... w polityce. W naszym quizie sprawdzimy, jak dobrze pamiętasz te hasła, które kiedyś słyszałeś w przerwie między ulubionymi programami. Czy rozpoznasz markę po jej sloganie? Przekonaj się — to nie będzie łatwe, ale na pewno będzie zabawnie! Wynik 10/12 to absolutny obowiązek!

Quiz. Te slogany reklamowe zna każdy! Pytanie 1 z 12 "Bielsze nie będzie" - to hasło reklamowe popularnego proszku do prania. Którego? Persil Ariel Vizir Następne pytanie

