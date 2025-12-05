Budowa Trasy Północnej w Szczecinie: Prace idą pełną parą! Zobacz postępy

Zanim na fragmencie nowej trasy pojawiła się równa, ciemna warstwa asfaltu, budowa przez kilka dni funkcjonowała jak dobrze zgrany organizm. Najpierw przygotowano podbudowy pod konstrukcję jezdni, a następnie na zagęszczonym kruszywie ułożona została warstwa wiążąca.

- Układanie mas bitumicznych na odcinku od ul. Łącznej to wyraźny sygnał, że inwestycja zbliża się do kolejnych etapów - podkreśla Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji.

Co jeszcze dzieje się na budowie Trasy Północnej?

Na pozostałych fragmentach budowy prace również idą pełnym tempem. Drogowcy uciąglają nasypy, układają krawężniki i prowadzą roboty przy podbudowach na kolejnych odcinkach jezdni. Równolegle trwają roboty mostowe przy dwóch przepustach – trwa pogrążanie ścianek szczelnych i wykonywanie wykopów.

- Ekipy sanitarne budują sieci gazowe, wodociągowe oraz odcinki kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Teletechnicy zabezpieczają infrastrukturę kablową, a na skrzyżowaniu Królewskiego – Łączna postępuje montaż instalacji pod sygnalizację świetlną - wymienia Piotr Zieliński.

Trasa Północna w Szczecinie: Co to za inwestycja?

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn.: „Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ”. Budowa Trasy Północnej realizowana będzie w dwóch etapach:

Etap realizacyjny – Budowa Trasy Północnej (etap III) – obejmujący budowę nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska w Szczecinie”.

Etap realizacyjny - „Połączenie drogowe planowanej obwodnicy Polic z układem drogowym Gminy Miasto Szczecin” – w formule zaprojektuj i wybuduj.

Inwestycja obejmuje budowę nowej dwujezdniowej ulicy oraz budowę układu rond w rejonie ulic Szosa Polska i Policka. Wykonana zostanie infrastruktura pieszo-rowerowa w postaci chodników i ścieżek rowerowych. Powstaną zatoki autobusowe. Zrealizowane zostaną prace sieciowe dotyczące m.in. kanalizacji deszczowej, wodociągowej, gazowej czy sanitarnej. Wykonane zostanie oświetlenie uliczne, sygnalizacja oraz pojawi się nowa zieleń.

Termin realizacji zadania wynosi:

Etap realizacyjny - 30 miesięcy od daty przekazania Wykonawcy placu budowy.

Etap realizacyjny - 30 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Generalnym Wykonawcą jest STRABAG Sp. z o.o. Koszt prac wynosi 189 681 474,64 zł brutto. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

