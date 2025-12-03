Wyburzają część Trasy Zamkowej. Zaskakująca decyzja

Spis treści
Burzą łącznice Trasy Zamkowej
Łącznice prowadzące w kierunku ulic Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie nie były objęte pracami związanymi z remontem nitki wyjazdowej Trasy Zamkowej. Miały zostać wyburzone w przyszłości, przy okazji budowy Mostu Kłodnego i przebudowy układu drogowego. W ostatnich miesiącach były wyłączone z użytku, z uwagi na trwające roboty drogowe.
Utrudnienia dla kierowców. Nieczynny parking, zamknięta ulica
Właśnie rozpoczęło się ich wyburzanie. Demontowane są barierki, zrywana jest nawierzchnia.
- Z uwagi na bezpieczeństwo, na czas robót wyłączony został Płatny Parking Niestrzeżony Trasa Zamkowa - informuje Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji. - Wstępny harmonogram robót zakłada, że dostępność parkingu będzie możliwa najwcześniej w lutym 2026 roku – co jest zależne od tempa i zakresu prac.
Z powodu prowadzonych prac zamknięty jest również przejazd ulicą Panieńską.
Co w zamian?
W miejscu zburzonych łącznic ma powstać nowa ulica, która połączy okolice pl. Żołnierza z Nabrzeżem Wieleckim. Obok Trasy Zamkowej planowany jest most, który połączy Podzamcze z Łasztownią. Przebudowane mają zostać również ulice Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie. To jednak ma nastąpić w bliżej nieokreślonej przyszłości, przy okazji budowy nowej przeprawy przez Odrę.
To nie jedyne łącznice Trasy Zamkowej, które są planowane do rozbiórki. Podobny los czeka estakadę prowadzącą od strony Nabrzeża Wieleckiego w stronę placu Żołnierza. Nie wiadomo jednak, kiedy to nastąpi.