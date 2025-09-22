Nowy Most Kłodny w Szczecinie

Inwestycja pod nazwą „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - część mostowa” obejmuje budowę Mostu Kłodnego wraz z dojazdami do niego. Będzie to konstrukcja podwieszana o całkowitej długości wynoszącej 182 metrów. Elementem charakterystycznym konstrukcji będzie pylon zlokalizowany po stronie Bulwaru Gdyńskiego. Most Kłodny zapewni przeprowadzenie ruchu drogowego i tramwajowego przez rzekę Odrę.

- Z dwóch placów zagospodarowanych w formie pochylni, znajdujących się po obu stronach rzeki, zapewniona będzie również komunikacja dla osób pieszych, z niepełnosprawnościami i rowerzystów - tłumaczy Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Duże zmiany w układzie drogowym na Podzamczu i Łasztowni

Inwestycja obejmować będzie ponadto przebudowę układu drogowego w rejonie istniejącego węzła Trasy Zamkowej im. Piotra Zaremby, przebudowę nabrzeża Wieleckiego, przebudowę m.in ul. Jana z Kolna, Nabrzeże Wieleckie, Wyszyńskiego, Panieńskiej, Duczyńskiego, Lazurowej, Wendy oraz ul. Zbożowej. Wybudowany zostanie nowy przebieg ul. Władysława IV wraz z torowiskiem tramwajowym Prace obejmować będą również budowę i przebudowę infrastruktury sieciowej. Zagospodarowana zostanie zieleń.

Kiedy powstanie Most Kłodny?

Termin realizacji inwestycji to 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Firmy zainteresowane udziałem w postępowaniu mają czas na składanie ofert do 6 marca 2026 roku. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

QUIZ: "Poniemiecki" czy współczesny? Rozpoznajesz te budynki w Szczecinie? Pytanie 1 z 12 Jeden z najbardziej charakterystycznych budynków na placu Orła Białego to: przedwojenna kamienica, której podczas odbudowy pozbawiono bogatych zdobień budynek z czasów PRL, zbudowany na potrzeby państwowego przedsiębiorstwa Motozbyt Następne pytanie