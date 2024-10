Inwestycje na Międzyodrzu

Łasztownia i Kępa Parnicka to obecnie najbardziej rozwijająca się część Szczecina. Zaledwie kilka kroków od centrum, w miejscu, gdzie jeszcze do niedawna dominowały magazyny, baraki, a nawet skład opału i wystawa nagrobków, powstają wielkie inwestycje, które sprawią, że nieco zapomniane okolice staną się nowoczesną dzielnicą z mieszkaniami i usługami. Obecnie na prawym brzegu Odry, zarówno na Łasztowni jak i Kępie Parnickiej prowadzonych jest kilka inwestycji. To dopiero początek zmian na Międzyodrzu, gdyż planowane są kolejne inwestycje, również na położonej bardziej na południe Wyspie Zielonej. Docelowo ma tutaj powstać zupełnie nowa część miasta, z mieszkaniami, biurami i usługami.

Niestety na Kępę Parnicką prowadzi w tej chwili tylko jedna droga przez most na Kanale Zielonym. Obecnie to wystarcza, jednak gdy na wyspie zamieszkają tysiące ludzi i powstaną biurowce, przeprawa może okazać się niewystarczająca. Stąd pojawił się plan skomunikowania Kępy Parnickiej z pozostałą częścią Szczecina kolejnym mostem, który miałby powstać na wysokości ul. Zapadłej.

Ruszają prace projektowe nowego mostu nad Odrą

Jak poinformował Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie firma SWECO Polska Sp. z o.o. podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym. Prace mają zająć 2 lata.

- Planowana inwestycja na podstawie opracowanej analizy zakłada przebieg drogi stanowiącej połączenie ulicy Heyki poprzez wyspę Zieloną, nowy most przez rzekę Odrę oraz ulicę Zapadłą do skrzyżowania z ulicą Kolumba - tłumaczy Piotr Zieliński. - Zgodnie z założeniami do Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu planowane połączenie ma być ulicą klasy „L” o dwóch pasach ruchu, z obustronnymi chodnikami oraz ścieżką rowerową. Most powinien spełniać wymagania IV klasy żeglownej. Szczegółowe rozwiązania techniczne będą znane po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Koszt wykonania dokumentacji to 3 632 805 zł.

Poza budową nowej przeprawy, konieczna będzie również przebudowa prowadzących do niej ulic. Zarówno nieremontowana od dziesięcioleci ulica Zapadła na lewym brzegu Odry jak i drogi na Kępie Parnickiej wymagają gruntownej przebudowy.

Pierwsze mieszkania na nowych osiedlach na Międzyodrzu powinny zostać oddane do użytku już w 2024 roku.

W ramach planowanych zmian powstanie nie tylko most drogowy na przedłużeniu ulicy Zapadłej. Przebudowana zostanie również ulica Zapadła, a także układ komunikacyjny na Kępie Parnickiej i Wyspie Zielonej. Na wysokości dworca Szczecin Główny, w miejscu przedwojennego Mostu Dworcowego planowana jest jeszcze jedna przeprawa. To kładka pieszo-rowerowa, która umożliwi szybkie przemieszczanie się miedzy dwoma brzegami Odry.

