Międzyodrze się rozwija

Obecnie na prawym brzegu Odry prowadzone są cztery duże inwestycje budowlane - dwie na Łasztowni i dwie na Kępie Parnickiej. To dopiero początek zmian na Międzyodrzu, gdyż planowane są kolejne inwestycje, również na położonej bardziej na południe Wyspie Zielonej. Docelowo ma tutaj powstać zupełnie nowa część miasta, z mieszkaniami, biurami i usługami.

Tylko jeden most

Niestety na Kępę Parnicką prowadzi tylko jedna droga przez most na Kanale Zielonym. Obecnie to wystarcza, jednak gdy na wyspie zamieszkają tysiące ludzi i powstaną biurowce, przeprawa może okazać się niewystarczająca. Stąd plany skomunikowania Kępy Parnickiej z pozostałą częścią Szczecina kolejnym mostem, który miałby powstać na wysokości ul. Zapadłej.

Nowa przeprawa poprawi dostęp do Międzyodrza

Mimo, iż są to dość dalekosiężne plany, miasto już przygotowuje się do tej inwestycji, która miałaby powstać we współpracy z deweloperami inwestującymi na wyspach. Podczas ostatniej sesji, szczecińscy radni przekazali 200 tysięcy złotych na przygotowanie przetargu na dokumentację projektową. Nowy most umożliwiłby dojazd na Międzyodrze od strony ul. Kolumba, bez konieczności pokonywania już zatłoczonego Mostu Długiego.

Poza budową nowej przeprawy, konieczna będzie również przebudowa prowadzących do niej ulic. Zarówno nieremontowana od dziesięcioleci ulica Zapadła na lewym brzegu Odry jak i drogi na Kępie Parnickiej wymagają gruntownej przebudowy.

Pierwsze mieszkania na nowych osiedlach na Międzyodrzu powinny zostać oddane do użytku już w 2024 roku.