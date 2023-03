Nowy most już gotowy. Można już bez problemów dojechać na Kępę Parnicką

Przebudowa mostu w ciągu ulicy Heyki rozpoczęła się w styczniu 2022 roku. Inwestycja była koniecznością. Zbudowany około 50 lat temu most był w katastrofalnym stanie technicznym. Do tego stopnia, że trzeba było zwęzić go do jednego pasa. Jest to jedyna przeprawa łącząca Kępę Parnicką z pozostałą częścią miasta. Znajduje się tutaj m.in. baza autobusowa PKS, siedziba sanepidu i WOPR. Dodatkowo na wyspie prowadzone są dwie duże inwestycje deweloperskie, a kolejne są w planach. Będzie się tutaj również mieścił przystanek Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Oznacza to, że rola mostu nad Kanałem Zielonym w kolejnych latach znacznie wzrośnie.

Prace miały potrwać 10 miesięcy, jednak inwestycja napotkała na utrudnienia, co skończyło się kilkumiesięcznym opóźnieniem. Most jest już w pełni przejezdny, co z pewnością ucieszy korzystających z niego kierowców, rowerzystów i pieszych.

W ramach inwestycji rozebrano istniejące przęsła i zastąpiono je nowymi, wyremontowano podpory, zbudowano kanalizację deszczową, przebudowano oświetlenie, sieć wodociągową, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, a także zdemontowano nieczynny gazociąg.

Prace kosztowały ponad 5,4 mln zł.

i Autor: ZDiTM Szczecin Nowy most nad Kanałem Parnickim

