Dramat podczas wspólnej kąpieli braci. Służby zakończyły poszukiwania 16-latka

Dramat w Dziwnówku. Kąpiel w Bałtyku zamieniła się w koszmar

W poniedziałek (28 lipca 2025) popołudniu, dwóch braci weszło do morza. Niestety, tylko jednemu z nich nie udało się wyjść na ląd. Służby ratunkowe utworzyły łańcuch życia i przeszukiwały pas przybrzeżny. Niestety, trudne warunki pogodowe uniemożliwiły kontynuowanie działań w wodzie. Akcja została wznowiona we wtorek o godzinie 9, ale poszukiwania trwały tylko na linii brzegowej.

- Wspólnie z policjantami i strażakami prowadziliśmy poszukiwania do godziny 11:50, niestety ze skutkiem negatywnym. Nie udało nam się odnaleźć nastolatka. Poszukiwania ze strony SAR zostały zakończone - powiedział dziennikarzowi Radia ESKA Rafał Goeck, Rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

16-latkowie pochodzą z województwa wielkopolskiego. Przebywali nad morzem z opiekunami prawnymi. W akcji brali udział m.in. druhowie z OSP Kołczewo, przedstawiciele grupy poszukiwawczej "Cyklon" oraz lokalne służby ratownicze. W poniedziałkowe popołudnie, służby mierzyły się m.in. z trudnymi warunkami pogodowymi. Przewróciła się jedna z łodzi SAR.

Nastolatek ma status zaginionego.

Apel policji ws. wypoczynku nad wodą

- Sprzyjająca pogoda sprawia, że chętnie odpoczywamy nad wodą. Pamiętajmy jednak, że woda to żywioł, który może stanowić olbrzymie zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. Czasami wystarczy chwila, żeby doszło do tragedii. Nie pozwólmy na to i zawsze zachowajmy rozsądek - czytamy w komunikacie Zachodniopomorskiej Policji.

