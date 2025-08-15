Quiz. Lato w przysłowiach. Za każde 10/10 wydłużamy lato o jeden dzień!

QUIZ. Przysłowia o lecie. 10 pytań, sprawdź się!
W naszych quizach często sprawdzamy Waszą wiedzę o przysłowiach. Były już testy z przysłowiami m.in. o imionach, miesiącach, a teraz czas na... lato! W końcu kiedy nie sprawdzić Waszej wiedzy na ten temat, jeśli nie latem? Jeśli w codziennej mowie chętnie i często posługujecie się przysłowiami, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewnie swojej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Do dzieła!
Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!
Co to jest quiz?
Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.