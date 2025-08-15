QUIZ. Przysłowia o lecie. 10 pytań, sprawdź się!

W naszych quizach często sprawdzamy Waszą wiedzę o przysłowiach. Były już testy z przysłowiami m.in. o imionach, miesiącach, a teraz czas na... lato! W końcu kiedy nie sprawdzić Waszej wiedzy na ten temat, jeśli nie latem? Jeśli w codziennej mowie chętnie i często posługujecie się przysłowiami, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewnie swojej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Do dzieła!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

Quiz. Lato w przysłowiach. Za każde 10/10 wydłużamy lato o jeden dzień! Pytanie 1 z 10 Na początek coś prostego. Co przeplata kwiecień plecień? trochę zabaw, trochę bata trochę wiosny, trochę lata trochę zimy, trochę lata Następne pytanie

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.